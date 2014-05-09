بعد "آراب آيدول" راغب علامة: لا أؤمن بأحلام بل بالكوابيس!

قصة نجاح أرادت إدارة جامعة بيروت العربية في لبنان أن يحكيها السوبر ستار راغب علامة، ويسرد مسيرته التي شكلت علامة فارقة في الفن لطلاب الجامعة، ولكل شخص يطمح في أن يكون ناجحاً.

اللقاء بدأ عند الموعد المحدد الساعة الخامسة ظهراً، بحضور رئيس الجامعة العربية الدكتور عمرو جلال وعدد كبير من العمداء ووسائل إعلام محلية وعربية.

اتصف اللقاء بالعفوة، فبدا راغب مرتاحاً، ومزاجه في أفضل حال، وهو سعيد بوجوده بين دكاترة لطالما تتلمذ على أياديهم وهو في صرح الجامعة وهو مؤسس لثلاث مدارس تربوية، ولم ينس راغب بطريقة المزاح أن يصف زميلته في برنامج arab idol أحلام بالـ "الكابوس".

بدأ اللقاء بالكلام عن طفولة راغب الذي وصفها بالواعية والحالمة، والذي يسمع كلمة أهله، رغم أن والدته رفضت أن يسلك درب الفن في البداية بسبب الشائعات التي كانت تطارد هذا المجال، ومن خوفها وحرصها عليه وكانت تقول له: "مستعدة أن أعمل في البيوت ولا أن تغني"، إلا أنه أقنعها بأنه سيكون خير مثال في الفن وسيثبت لها العكس. وأضاف:"حققت أمنية والدتي وأثبتت لها أنني تربيت تربية جيدة".

ورداً على سؤال، حول مثاله الأعلى فيالفن قال: "كنت أعشق الجميع من فيروز وعبد الحليم حافظ وأم كلثوم ونصري شمس الدين ولم أتمن أن أكون خليفة أحد".

وحول اختياره لمهنة غير الفن قال: "كنت سأختار أي مجال يحمل إبداعاً في طياته، قهناك طبيب وصحافي مبدع ولم أتمن أن أشبه أي شيء آخر". وأشار راغب إلى أنه يرفض فكرة تمثيل غير دور العاشق قي كليباته التي يصورها.

وتحدث راغب عن النجومية التي يمتلكها البعض، رغم ضعف صوتهم، وذلك بفعل الصورة المبهرة التي يطل بها الفنان على جمهوره، واعتبر أن نجوميتهم ناقصة وما ينحههم هو التسويق الجيد لا أكثر.

وعن الأغنية التي يرددها راغب أكثر شيء قال: "ليس هناك من أغنية محددةـ بل يردد الأغاني الجديدة التي يقوم بتحضيرها، بالإضافة إلى انه لا ينسى أغانيه القديمة حينما كان يقوم بـ"سشوار لشواربه".

أحلام..كابوس

وفي رد ممازح على سؤال طرح على راغب خلال اللقاء هل هو رجل واقعي أو يومن بالأحلام؟ ضحك راغب وقال: "أنا رجل واقعي وأحيانا يضطر الإنسان لأن يؤمن بالكوابيس، وكي لا يصبح "آراب آيدول" كابوساً انسحبت منه".

منا قال راغب أنه يحلم بالعدل لأن الله لا يرضى عن المكان الذي يسوده الظلم ويكون غاضباً فيه، ويحلم بعمل يشبه مسرح الرحابنة ولا يسعى لي عمل تمثيلي آخر رغم العروض الكثيرة التي تلقاها، كما أشار غلى أنه "لديه طموح سياسي واجتماعي بأن يعمل خيراً لكل مواطن لبناني ولكل انسان عربي.

ضريبة قاسية

وتوقف راغب عند الضريبة التي دفعها خلال مشوارها الفني وهي عندما تعرض للإغتيال في إحدى الدول العربية، ورفض أن يتم معاقبة هذا الشخص، وهذا الأمر زاده قوة وطلب من السلطات أن تساعد هذا الشخص نفسياً، رغم أنه رأى الموت أمامه وكاد يموت بسبب طلقة نارية.

راغب والسياسة

وتحدث راغب في السياسة وأنه كان ولازال ممن يدعو للإعمار والبناء والتقدم، وبالسياسة دائماً هناك اشخاص لها أفكارها ولا أحد فكرته صحيحة مئة بالمئة، ولم يتبنى اي موقف في حياته لأي فريق، لافتاً الى ان المشكلة في لبنان هي التأييد الأعمى للقائد، وفكره يشبه فكر الرئيس الراحل رفيق الحريريالذي أرسى قواعد البناء في الوطن، ويسعى لأن يتبى فكرة من كل فريق لأنه هكذا فقط ينجح العيش المشترك في لبنان. وأضاف: "السياسة في لبنان لا تشبهني ولديّ محبين في كل أنحاء الوطن.

وأوضح راغب أنه تعلم من فشله الكثير، ومن لا يتعلم من قساوة الفشل لا يمكنه أن يتذوق طعم النجاح، وخفت في أن أفشل عندما ترأست لجنة "آراب أيدول وبنيت فكري بشكل أكاديمي".

وفي رد سريع على بعض الأسئلة بكلمة واحدة حول أكثر شيء يحبه في نفسه قال: "كبيعتي".

أكثر ما يكرهه راغب في شخصيته: "مزاجي".

أكثر فنان يستمع له أو فنانة: "السيدة فيروز"

لمن يطفىء راغب التلفزيون: "الكوابيس"

عن من لا يستغني راغب: "عن رب العالمين".

لمن يقول راغب "أنا هيك وروح دبر حالك": "لأي شخص لا يعجبه".

أي بلد تشعر أنه بلدك الثاني: "العالم العربي".

لأي مجلة تقول توقفوا عن تغطية أخباري: "لا أحد".

لمن يقوم راغب بـ"بلوك" على تويتر: "للفاشل".لمن تقول قلبي عشقها: "لجمهوري".

وفي النهاية قدم راغب نصيحة للطلاب بأن هناك الكثير ممن فشلوا في الحياة وكانوا قريبين جدا من النجاح، فلا تستسلموا لتحقيق حلمكم وابتعدوا عن الفشل".

وقدم رئيس الجامعة درعاً تكريميا لراغب في نهاية اللقاء، ووعد راغب بتقديم حفلة خيرية في فرع الجامعة في الدبية لدعم الطلاب المحتاجين".

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