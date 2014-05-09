شعبان عبد الرحيم: كنت خايف مرضي يمنعني من موازين وحزين عشان أم العيال

كشف المغنّي الشّعبي المصري شعبان عبد الرحيم عن أنّ أكثر ما كان يُقلقه أثناء فترة مرضه هو أن يمتنع عن المشاركة في مهرجان موازين بالمغرب المزمع إقامته في آخر شهر أيار/مايو الجاري.

وقال النّجم المعروف بـ"شعبولا" في تصريحات خاصّة لـ"سيدتي نت": "أنا كنت مرعوباً، وكان نفسي الدكاترة يطلعوا لي إذن بالخروج من المستشفى، مش مهم ما هو وضعي الصّحي. لكن أنا عايز أغني في موازين".

وعن سبب سعادته للمشاركة في المهرجان، قال: "أنا مش فرحان عشان نفسي طبعاً، أنا أصلاً كده كده معروف في المغرب وكلّ الدنيا عارفة عن شعبان. لكن أنا عايز أغني عشان أقول إن مصر لسّه بخير والسياحة زيّ الفلّ في مصر".

وأضاف ضاحكاً: "ومكدبش عليكم. أنا متفق على كم بدله فصّلتهم عند الترزي بتاعي عشان المهرجان ده فحرام يترموا".

وعن الأغاني التي سيغّنيها "شعبولا" خلال المهرجان، أوضح بأنّه لم يُحدّد بشكل نهائيّ الأغاني التي سيؤدّيها حتى اللحظة، مشدّداً على أنّ كاتب أغنياته إسلام خليل سيكتب له أغانٍ جديدة للمهرجان خصيصاً.

وأنهى النجم المصري كلامه بالقول: "أكثر شيء يحزنّي أنّ أم العيال مش معايا، ومش هتفرح بيّا وأنا في المهرجان، لكن أكيد هي حاسّة وهي في مقبرتها. ربّنا يرحمها".

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