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إنستغرام يُعاقب ريهانا لتعرّيها فيُلغي صفحتها

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إنستغرام يُعاقب ريهانا لتعرّيها فيُلغي صفحتها إنستغرام يُعاقب ريهانا لتعرّيها فيُلغي صفحتها

الجمعة 09-05-2014 00:43

يبدو أنّ قوانين موقع التواصل "إنستغرام" لا تميّز بين الناس العاديين والمشاهير، إذ ألغى حساب النجمة العالمية Rihanna لمخالفتها قوانينه بنشرها صوراً عارية.

وقد فوجئ المتابعون لحساب النجمة الجريئة على "إنستغرام" بعدم تمكّنهم من الدخول إليه، لأنّ الصفحة غير موجودة.

وكانت Rihanna قد نشرت صورة لها، وهي عارية، في حسابها، ممّا جعلها تقع تحت طائلة قوانين النشر في الموقع، الذي اعتبر الصور مخالفة لقوانينه، فأوقف الحساب على الفور.

يُذكر أنّ موقع "إنستغرام" اعتذر عمّا حدث، مؤكّداً أنّ الأمر غير مقصود، وليعود بعدها الحساب إلى العمل مجدداً، قبل أن يتمّ إيقافه بعد بضع ساعات، من دون أيّ أسباب معلنة.

فهل ستُحرم Rihanna هذه المرة من "إنستغرام" إلى الأبد؟!

 

 

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