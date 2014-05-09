عضو في استشاري أبوظبي يثمن توجيهات القيادة بتوزيع المساكن على المواطنين

ثمن الشيخ محمد حمد بالركاض العامري عضو المجلس الاستشاري لإمارة أبوظبي توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بتوزيع 412 مسكنا و 622 قطعة أرض على المواطنين على امتداد مناطق أبوظبي والعين والغربية.

وأعرب الشيخ بالركاض في تصريح له أول من أمس عن بالغ شكره وتقديره للفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لمعايشة سموه لهموم المواطنين وآمالهم وإقامة المشاريع الإسكانية للمواطنين وتأمين الأمان والاستقرار الاجتماعي والأسري ومقومات الحياة العصرية الكريمة لهم.

وأضاف إن الأفكار والمبادئ التي أسسها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه " ما زالت راسخة في القيادة الرشيدة التي ترعى جميع الجوانب الاجتماعية والصحية والاقتصادية والعمرانية على امتداد الوطن الغالي وهو ما تجسده متابعة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وزياراته الميدانية لكل المناطق والاستماع عن قرب لأحوال المواطنين ودراسة احتياجاتهم وتلبيتها في أسرع وقت ممكن.

وقال الشيخ بالركاض " نحن في نعمة تستحق الشكر وعلى المواطنين رد الجميل للوطن وقيادته النبيلة وذلك من خلال العمل الدؤوب لإعلاء مقام الوطن ورفع اسمه عاليا بين الدول والشعوب وقبل كل شيء تربية الأبناء على الولاء والانتماء للوطن وقيادته الناصعة بالخير والمحبة والحكمة على امتداد عمر هذه الدولة ".

ودعا بالركاض الشباب المقبلين على الزواج بإدراك مغزى مثل هذه المبادرات التي تضع عن كاهلهم الكثير من المسؤوليات التي تدعم الاستقرار الأسري والتي تجسد حرص قيادتنا الرشيدة على ضرورة عدم المغالاة والإسراف في حفلات الزواج وتكاليفها والقضاء على آفة التبذير وتنمية ثقافة ترشيد الإنفاق في نفوس أبنائنا الأعزاء.