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ولي عهد الفجيرة يكرّم الطلبة الأوائل وشركاء مدرسة « الفرفار»

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ولي عهد الفجيرة يكرّم الطلبة الأوائل وشركاء مدرسة « الفرفار» ولي عهد الفجيرة يكرّم الطلبة الأوائل وشركاء مدرسة « الفرفار»

كرّم سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة الطلبة الأوائل والشركاء الاستراتيجيين لمدرسة الفرفار المختلطة للتعليم الأساسي في الفجيرة. وهنأ سموه خلال الحفل الذي نظمته مدرسة الفرفار الطلبة متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح في المراحل الدراسية المقبلة، كما افتتح سموه معرض المواهب تحت عنوان " موهبتي سر تميزي ".

وتخلل الحفل عرض أوبريت موسيقي بعنوان " رقصة القراءة ".

وتقدمت ليلى شاهين مديرة المدرسة في كلمة لها بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي لحضوره الحفل مشيدة بدور المؤسسات وتعاونها المثمر لإنجاح فعاليات المدرسة.

فيما قدمت إدارة المدرسة هدية تذكارية لسموه. حضر الحفل سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة وجمعة الكندي مدير منطقة الفجيرة التعليمية وعدد من المسؤولين والهيئة التدريسية وطلبة المدرسة.

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