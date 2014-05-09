السفير المصري: زيارة البابا تواضروس للإمارات تحمل رسائل عديدة

قال السفير المصري لدى الدولة إيهاب حمودة، إن زيارة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الجمعة إلى دولة الإمارات الشقيقة تحمل رسائل عديدة، يأتي على رأسها تقديم الشكر للقيادة الإماراتية الرشيدة وللشعب الإماراتي الشقيق على موقف الإمارات التاريخي في دعم ومساندة مصر وهي تختار طريقها نحو التقدم الحقيقي والأمن والأمان والاستقرار، مؤكداً أن إقامة البابا تواضروس الثاني أول قداس له في دولة عربية غداً السبت بكاتدرائية الأنبا أنطونيوس بأبوظبي، يؤكد مكانة دولة الإمارات الرفيعة لدى قداسته، وعما يحمله قداسته، وكل الأخوة المسيحيين المصريين من محبة وتقدير لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً، خاصة لما تزخر به الإمارات من تاريخ طويل في دعم الكنيسة المصرية على كل الأصعدة والمناحي المختلفة.

وأوضح السفير حمودة أن موقف المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، في إقامة ودعم كاتدرائية الأنبا أنطونيوس بأبوظبي كان حدثاً فارقاً، وموقفاً تاريخياً، قدم من خلاله الدليل العملي الصادق على سماحة الدين الإسلامي الحنيف، وعلى النموذج الإنساني الملهم للإنسانية جمعاء، نموذج السماحة والمساواة بين كل بنى البشر، حتى صارت الإمارات اليوم في ظل وقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، منهجاً ملهماً لاحترام وتقدير الآخر، ومثلًا نبيلًا يحتذى به للتعايش بين الإنسان وأخيه الإنسان بلا تفرقة ولا تمييز في اللون أو الجنس أو الدين أو العرق.