ضبط تشكيل عصابي أثناء تنقيبه عن الآثار بالوادى الجديد‎

تلقي اللواء نبيل العشري مدير أمن الوادى الجديد بلاغا من اللواء طارق عجيز مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بضبط 5 أشخاص أثناء قيامهم بالحفر والتنقيب داخل مقابر أثرية بمركز الداخلة حيث مفتش آثار بمركز الداخلة بابلاغ قسم شرطة الداخلة عن وجود أشخاص يقومون بالحفر والتنقيب في منطقة أثرية

وعلي الفور تشكلت قوة أمنية بقيادة رئيس مباحث مديرية الأمن أسفرت عن ضبط 5 أشخاص أثناء تنقيبهم وحفرهم داخل مقابر أثرية بقرية الشيخ مفتاح بمركز الداخلة وهم ” ناصر . ع . م ” 42 سنة و” محمد . س . ع ” 31 سنة و ” محمد . ي . ع ” 30 سنة و ” احمد . م . خ ” 85 سنة وبحوزتهم معدات والآلات حفر و4 درجات بخارية بدون لوحات معدنية وسلاح ابيض فضلا عن العثور ن بقايا جثث أثرية وأدوات فخارية كانت داخل المقبرة الأثرية . وتحرر للواقعة المحضر رقم 614 إداري شرطة الداخلة لسنة 2014 وأخطرت النيابة العامة للتحقيقات