أخبار عاجلة

عانى من الوحدة وهكذا أوصاه والده قبل رحيله.. 14 معلومة عن هيثم أحمد زكي -
أدوار «أمينة رزق» كانت شرطًا لالتحاقها بالتمثيل.. 13 معلومة عن عواطف حلمي -
درس «الرسم» وعمل «صبي مكوجي» لمساعدة أسرته.. ما لا تعرفه عن علي الحجار -
جبل طارق.. أولى مشاكل أوروبا بعد "بركسيت" -
هيئات مقدسية تدعو للتصدي لدعوات متطرفة لاقتحام الأقصى في "عيد الفصح" -
حكاية الطفل سيد.. المتهم "قتله وغسّله ودفنه في مقبرة" بسبب "كلمة" -(صور) -
روما يبحث عن بطاقة العبور لنهائي كأس إيطاليا أمام لاتسيو -
فيدرير لا يسعى إلى صدارة التصنيف العالمي.. ولكنها ستأتي إليه -
بايرن يواجه هوفنهايم في البوندسليجا -
أتلتيكو مدريد يصطدم بريال سوسيداد في الليجا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

ضبط تشكيل عصابي أثناء تنقيبه عن الآثار بالوادى الجديد‎

Google+ Print
ضبط تشكيل عصابي أثناء تنقيبه عن الآثار بالوادى الجديد‎ ضبط تشكيل عصابي أثناء تنقيبه عن الآثار بالوادى الجديد‎

نبيل العشري مدير أمن الوادي الجديد

تلقي اللواء نبيل العشري  مدير أمن الوادى الجديد بلاغا من اللواء طارق عجيز مدير إدارة البحث الجنائي  يفيد  بضبط 5 أشخاص أثناء قيامهم بالحفر والتنقيب داخل مقابر أثرية بمركز الداخلة حيث مفتش آثار بمركز الداخلة بابلاغ قسم شرطة الداخلة عن وجود أشخاص يقومون بالحفر والتنقيب في منطقة أثرية

وعلي الفور تشكلت قوة أمنية بقيادة  رئيس مباحث مديرية الأمن أسفرت عن ضبط 5 أشخاص أثناء تنقيبهم وحفرهم داخل مقابر أثرية بقرية الشيخ مفتاح بمركز الداخلة وهم ” ناصر . ع . م ” 42 سنة و” محمد . س . ع ” 31 سنة و ” محمد . ي . ع ” 30 سنة و ” احمد . م . خ ” 85 سنة وبحوزتهم معدات والآلات حفر و4 درجات بخارية بدون لوحات معدنية وسلاح ابيض فضلا عن العثور ن بقايا جثث أثرية وأدوات فخارية كانت داخل المقبرة الأثرية . وتحرر للواقعة المحضر رقم 614 إداري شرطة الداخلة لسنة 2014 وأخطرت النيابة العامة للتحقيقات

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا