السيسى.. اقتصادياً

الناس شغوفة. تبحث عن أى جانب اقتصادى فى حوار السيسى. شخصياً لم أجد. وجدت حذراً. وصلتنى رسالة ترى أن لديه معرفة كبيرة بالسوق. نوع من الشغف الذى وجد معانى لم أقرأها فى الحوار حين شاهدته. أنقلها هنا وبعد ذلك أعلق عليها. صاحب الرسالة هو الأستاذ طارق نصار. قال:

«كثير من الناس كانوا ولايزالون ينتقدون انغماس الجيش فى المشاريع الاستثمارية والصناعية والزراعية، خاصة بعد معاهدة السلام وكامب ديفيد، وحالة الاسترخاء التى انتابت الجيش المصرى بعد توقيع المعاهدة، ولكن بعد الحوار الممتع للمشير السيسى، خاصة فى الجانب الاقتصادى وذكره بوضوح أن سعر أفخم كيلو لحمة مستوردة بعد جماركه يصل إلى 30 جنيهاً، وبأن جشع التجار هو ما يوصل سعره إلى 70 جنيهاً وأكثر، ثم حديثه عن سوق العبور بأن فارق السعر للسلعة ما بين المزارع والمستهلك يصل إلى أربعة أضعاف، فذلك وبدون شك يعتبر وعياً كاملاً بما يدور فى حوارى وأزقة الشوارع والأسواق المصرية. بالعربى الدارج العام رجل مدقدق وابن سوق فاهم لأبعاد السوق المصرية، بداية من المزارع للتحميل والنقل والتخزين وبيع تجار الجملة والتجزئة إلخ... وهذا بدون شك نقطة فى غاية الإيجابية لذلك الرجل العظيم.

أضف إلى ذلك حوار الرجل بخصوص طريقة تعامله مع الرأسماليين الحاليين، وعلى وجه الخصوص التجار الجشعون الذين يحملون السلع بهامش ربح ثلاث أو أربع مرات من الثمن الأصلى. وقد وعد بأخذ إجراءات حاسمة مع هؤلاء الجشعين سواء برضائهم أو بالقوة إن استلزم الأمر.

ولعل كثيراً من الذين ينتقدون المؤسسة العسكرية ونشاطاتها التى تبعد عن النشاط العسكرى يتدبرون، وإن كنت أنا شخصياً أرى أن تلك النشاطات قد خلقت وستخلق، فى حالة حدوث أى اضطرابات داخلية من إضرابات أو حتى ثورة قادمة، نوعاً من الاكتفاء الذاتى لهذه المؤسسة العملاقة التى أثبتت الأيام أنها خط الدفاع الأخير عن ذلك الوطن العظيم مصر.

وأتمنى من كل قلبى أن يكونوا رأوا فى حوار الرجل ذلك الجانب الإيجابى جداً الذى سيؤهله لمعالجة كثير من المشاكل الاقتصادية كأى اقتصادى محترف، وإن كان يفوقه لأن عنده الخبرة العملية واكتسبها من القاع للقمة وليست مجرد خبرة نظرية على الورق».

أرى هنا خبرة فى تدوير السوق. التحكم فى الأسعار ليس حديثاً فى الاقتصاد. عملية تنظيم. رأيت فى حديث المشير كلاماً عن تدخل الدولة أو الجيش فى العرض والطلب. هذا ليس اقتصاداً. هذا أمر آخر. الاقتصاد توجهات. أفكار. سياسة محددة. إعلان موقف. التزام بمبادئ. الذى قاله المشير كان حديثاً على تخوم الاقتصاد. عن المناخ. عن عناصر الروح العامة. عن احتمالات تدخل الدولة. عن ترحيبه باستثمارات رجال الأعمال. لم أسمع منه كلمة استثمارات واضحة. ننتظر أفكاراً صريحة ومباشرة فى هذا الملف الخطير.

newton_almasry@yahoo.com