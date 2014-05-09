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أوباما يختار “بيكروفت” سفيرا لواشنطن في القاهرة

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أوباما يختار “بيكروفت” سفيرا لواشنطن في القاهرة أوباما يختار “بيكروفت” سفيرا لواشنطن في القاهرة

الرئيس الأميركي باراك أوباما – أرشيفة

أعلن البيت الأبيض  أن الرئيس باراك أوباما، قرر اختيار سفير جديد للولايات المتحدة لدى القاهرة، بعد خلو المنصب منذ يوليو الماضى.

ووقع اختيار أوباما على السفير روبرت ستيفن بيكروفت، والذى يشغل حاليا منصب السفير الأمريكى لدى العراق.

وكان منصب السفير الأمريكى بالقاهرة، ظل خاليا منذ شهر يوليو الماضى، بعد أن قرر الرئيس أوباما سحب السفيرة السابقة آن باترسون من وعودتها إلى واشنطن، عقب سقوط نظام الإخوان، وتنظيم مظاهرات شعبية مناهضة للسفيرة باترسون، التى تشغل الآن منصبا رفيعا، وهو مساعد وزير الخارجية لشئون الشرق الأوسط.

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