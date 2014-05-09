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نادى "أعضاء تدريس القاهرة" يرد على مطالبة جابر نصار بحل المجلس

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نادى "أعضاء تدريس القاهرة" يرد على مطالبة جابر نصار بحل المجلس نادى "أعضاء تدريس القاهرة" يرد على مطالبة جابر نصار بحل المجلس

اجتمع مجلس إدارة نادى أعضاء هيئة تدريس جامعة القاهرة، للرد على البيان الصادر عن الدكتور جابر نصار، رئيس الجامعة، بتاريخ 5 مايو الجارى، على البوابة الإلكترونية للجامعة، عقب انتخابات التجديد الثلثى لأعضاء مجلس الإدارة، يوم الجمعة 25 أبريل الماضى.

وقال المجلس، فى بيان، أمس الخميس، إن إجراءات العملية الانتخابية للأعضاء الجدد استوفت جميع الشروط، طبقا للّوائح التى ينص عليها قانون الجمعيات بحذافيرها، معبرا عن رفضه الاتهامات، واصفا إياها بالجزافية، وكذلك الهجوم الوارد فى خطاب رئيس الجامعة الموجه لكل من وزيرة التضامن ومحافظ الجيزة.

وأوضح البيان، أن الادعاء أن المجلس ينتمى لجماعة الإخوان غير صحيح، حيث إن المجلس يضم مجموعة من أعضاء هيئة التدريس يشكلون تيارات وأيديولوجيات مختلفة، انتخبهم زملاؤهم بآليات عالية الشفافية والحيدة، وتحت الإشراف المباشر لرئيس الجامعة الحالى، مؤكدا أنه لا تجمعهم سوى الرغبة الأكيدة فى خدمة زملائهم من أعضاء هيئة التدريس وأسرهم، ضاربين المثل بالقدرة على التوافق والعمل بمهنية.

وأضاف البيان، أن الادعاء بأن المجلس سارع بتشكيل جبهة جامعات ضد الانقلاب عار تماما من الصحة، حيث إن الجبهة لم يشكلها مجلس إدارة النادى، ولم يتحدث يوما باسمها، ولم يقم أبدا بدعمها، مؤكدا أن ما ورد فى الخطاب من أن "المجلس رئيسا وأعضاء كانوا من المقيمين والملازمين لاعتصامى رابعة والنهضة" يهدف إلى الخلط المتعمد بين عمل مجلس إدارة النادى وبين قناعات أو ممارسات بعض أفراده، التى لا علاقة لها بدورهم فى النادى، واصفا إياهم بعبارات نارية فضفاضة تتهم مجلس إدارة النادى بأن أعضاءه "ضد الدولة وضد الشعب وضد ثورته محرضين على العنف والإرهاب".

وأكد مجلس نادى أعضاء هيئة التدرس بجامة القاهرة، أنه لم يحدث أن تدخل مجلس إدارة النادى فى الشأن السياسى، أو أن وجه خطابا للرأى العام خارج أو داخلها، يدعو إلى العنف فى أية لحظة، وجميع البيانات الصادرة من النادى موجودة على موقعه الإلكترونى، حيث قال البيان "لم يحدث أن حرض مجلس الإدارة لا ليلا ولا نهارا على جامعتنا التى ننتمى إليها كما يدعى خطاب رئيس الجامعة بدون أى دليل، بل كرم النادى إدارة الجامعة السابقة فى وجود الإدارة الحالية، بالإضافة إلى تكريم أعضاء هيئة التدريس الذين حصلوا على جوائز الدولة والجامعة".

وأضاف البيان، أن انتخابات النادى تمت طبقا لصحيح القانون وأخطر جميع أعضاء جمعية النادى بخطابات مسجلة بعلم الوصول، والنادى لديه كل ما يثبت صحة الانتخابات، ومطابقة كافة إجراءاتها لمتطلبات وزارة الشئون الاجتماعية، كما أخطر رئيس الجامعة بموعد الانتخابات بخطاب مسجل بعلم الوصول (رقم 23 حافظة كلية الحقوق)، بالإضافة إلى خطاب مسلم باليد لمكتب رئيس الجامعة بتاريخ 25/3/2014 بندب أساتذة من كلية الحقوق للإشراف على الانتخابات؛ علما بأن من حضر من الجامعات الأخرى هم أربعة أعضاء من جامعتى الفيوم وبنى سويف، يحملون عضوية النادى ولهم حق التصويت فى الجمعية، طبقا للمادة 15/1 من لائحة النظام الأساسى للنادى.

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