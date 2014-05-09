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اقتراح بمشاركة رديف الدوري الإنجليزي الممتاز في الدرجات الأدنى

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اقتراح بمشاركة رديف الدوري الإنجليزي الممتاز في الدرجات الأدنى اقتراح بمشاركة رديف الدوري الإنجليزي الممتاز في الدرجات الأدنى

/ أ ش أ / أوصت لجنة تابعة للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم شكلت لبحث سبل تحسين أداء بالسماح لفرق الدوري الممتاز بالإشتراك بفرق الصف الثاني في بطولات للدرجات الأدنى بداية من موسم 2016-2017.

كما أوصت اللجنة في تقريرها الذي كشف النقاب عنه يوم الخميس بتقليل عدد اللاعبين القادمين من الخارج والذين لم تتطور مواهبهم وقدراتهم في إنجلترا في كل فريق من 17 إلى 12 لاعبا بداية من موسم 2020-2021.

وأشرف جريج دايك رئيس الاتحاد الإنجليزي على تشكيل اللجنة التي تضم في عضويتها عددا من الشخصيات المرتبطة باللعبة في أنحاء البلاد ومن بينهم ريو فرديناند مدافع مانشستر يونايتد وجلين هودل المدرب السابق لإنجلترا وروي هودجسون المدرب الحالي للمنتخب.

وطلب من اللجنة التوصل إلى سبل لزيادة عدد اللاعبين الذين تطوروا في إنجلترا مع أندية الدرجة الممتازة... وفي هذا الإطار اقترحت اللجنة إطلاق بطولة جديدة هي "دوري القسم الثالث" والذي سيتكون بصفة مبدئية من فرق الصف الثاني في عدد من أندية الدوري الممتاز يصل إلى عشرة أندية إلى جانب أفضل عشرة فرق بين بطولات الدرجات الأدنى في البلاد.

وتنص الإقتراحات أيضا على وجوب أن تفصل درجة على الأقل بين الدوري الممتاز والقسم الذي ستلعب فيه فرق الصف الثاني التابعة له.

وأعرب هودجسون "عن ترحيبه بالمقترحات وقال أن الهدف هو الارتقاء بالكرة الانجليزية وأثق فى أن رئيس الاتحاد وكل من يهتم بالكرة الإنجليزية سيؤيد توصيات اللجنة."

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