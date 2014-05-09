بالفيديو.. الشاذلي يؤذن آذان الشيعة في العراق

نشر ائتلاف أحفاد الصحابة وآل البيت فيديو للشيخ فرج الله الشاذلي يؤذن بالآذان الشيعي المخالف لآذان المسلمين حيث يقول فيه ( أشهد أن عليا و لي الله ) و ( حي على خير العمل )

وقال ناصر رضوان مؤسس الاتئلاف إن من ضمن ما يقوله الشيعة أثناء الآذان:” اللهم العن أعداء آل البيت و يقصدون بهم الخلفاء الراشدين أبي بكر و عمر وعثمان رضي الله عنهم وبقية المسلمين ممن لا يعتقدون أن علي رضي الله عنه هو الإمام و الأحق بالخلافة على حد زعمهم

وظهر بالفيديو دعاء الشيخ فرج الله الشاذلي لمهدي الشيعة في مجلس شيعي شمل معممين شيعة من شيعة العراق ثم يوصيه أحد المعممين بأن يمهد لمهدي الشيعة في مصر

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