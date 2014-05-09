أخبار عاجلة

عانى من الوحدة وهكذا أوصاه والده قبل رحيله.. 14 معلومة عن هيثم أحمد زكي -
أدوار «أمينة رزق» كانت شرطًا لالتحاقها بالتمثيل.. 13 معلومة عن عواطف حلمي -
درس «الرسم» وعمل «صبي مكوجي» لمساعدة أسرته.. ما لا تعرفه عن علي الحجار -
جبل طارق.. أولى مشاكل أوروبا بعد "بركسيت" -
هيئات مقدسية تدعو للتصدي لدعوات متطرفة لاقتحام الأقصى في "عيد الفصح" -
حكاية الطفل سيد.. المتهم "قتله وغسّله ودفنه في مقبرة" بسبب "كلمة" -(صور) -
روما يبحث عن بطاقة العبور لنهائي كأس إيطاليا أمام لاتسيو -
فيدرير لا يسعى إلى صدارة التصنيف العالمي.. ولكنها ستأتي إليه -
بايرن يواجه هوفنهايم في البوندسليجا -
أتلتيكو مدريد يصطدم بريال سوسيداد في الليجا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

بالفيديو.. الشاذلي يؤذن آذان الشيعة في العراق

Google+ Print
بالفيديو.. الشاذلي يؤذن آذان الشيعة في العراق بالفيديو.. الشاذلي يؤذن آذان الشيعة في العراق

نشر ائتلاف أحفاد الصحابة وآل البيت للشيخ فرج الله الشاذلي يؤذن بالآذان الشيعي المخالف لآذان المسلمين حيث يقول فيه ( أشهد أن عليا و لي الله ) و ( حي على خير العمل )

وقال ناصر رضوان مؤسس الاتئلاف إن  من ضمن ما يقوله الشيعة أثناء الآذان:” اللهم العن أعداء آل البيت و يقصدون بهم الخلفاء الراشدين أبي بكر و عمر وعثمان رضي الله عنهم وبقية المسلمين ممن لا يعتقدون أن علي رضي الله عنه هو الإمام و الأحق بالخلافة على حد زعمهم

وظهر دعاء الشيخ فرج الله الشاذلي لمهدي الشيعة في مجلس شيعي شمل معممين شيعة من شيعة العراق ثم يوصيه أحد المعممين بأن يمهد لمهدي الشيعة في

" frameborder="0">

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
بالفيديو- حيلة لغسل الشعر عند انقطاع المياه

بالفيديو- حيلة لغسل الشعر عند انقطاع المياه

تعيين هاني محمود رئيسا لمجلس إدارة فودافون مصر

تعيين هاني محمود رئيسا لمجلس إدارة فودافون مصر

التنمية المحلية تحسم الخلاف بين الدقهلية ودمياط حول مصرف «السرو»

التنمية المحلية تحسم الخلاف بين الدقهلية ودمياط حول مصرف «السرو»

الجبلاية تدرس إلغاء منتخب مصر مواليد 2002

الجبلاية تدرس إلغاء منتخب مصر مواليد 2002