بالفيديو.. السيسى: “لما نيجي نعمل موضوع.. خللوا النقد يساهم في التطوير”

أكد المشير عبد الفتاح السيسى، المرشح لرئاسة الجمهورية، حق المواطن المصرى فى المعرفة، مشيراً إلى أن أصحاب القرار حرموا رجل الشارع من تحمل المسئولية، قائلاً: “تصوروا إنه مش قد المسئولية، وأنا بختلف معاهم الصراحة، لأ دى بلده، وهو مسئول، وجزء منها، فلازم يعرف”.

وأضاف “السيسى”، خلال تسجيلات تليفزيونية أذاعها برنامج “الرئيس والناس”، الذى يقدمه الإعلاميان أسامة كمال ونهال عهدى، على شاشة “القاهرة والناس”، أن ضرورات الأمن القومى كانت تحول من قبل فى التحدث عن نقاط دقيقة، مشدداً على وجوب استيعاب المواطنين لحجم المشكلة، مؤكداً أنه يتكلم عن المواطن العادى الذى سيشارك معه فى تحمل نتائج القرار، مشدداً على حتمية مصارحة الشعب، قائلاً: “إحنا محتاجين نتكلم مع الناس فى المرحلة دى”.

وعن دور الإعلام قال المشير، أن “هناك أفكاراً كثيرة ولما نيجى نعمل موضوع مش هقول متنتقدهوش، لكن ساعدوا على نجاحه خلو النقد يساهم فى التطوير، لأنك ممكن تطرح فكرة وتشتغل عليها وتجد أن فى فكرة أفضل منها ممكن، وكل مرة لو حاولنا نعمل موضوع أو منظومة معينة، وتنتقد وتهاجم مش هنكمل كده، إحنا عاوزين نكتسب ثقة فى نفسنا، والمسئولين عاوزين يكتسبوا ثقة، والشعب عاوز يكتسب الثقة فى المسئولين”.

وطالب المرشح الرئاسى، بربط مؤسسات المجتمع المدنى بمؤسسات الدولة الأخرى، مؤكداً “مفيش حد يرفض أبداً أنه يبقى فيه مؤسسات وآليات”.

" frameborder="0">