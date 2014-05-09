أخبار عاجلة

أحمد ناجي: لا أشعر بالقلق من أخطاء حراس المنتخب -
«هيونداي» تكشف عن صورة تشويقية لسيارتها المرتقبة «كونا 2018» -
عانى من الوحدة وهكذا أوصاه والده قبل رحيله.. 14 معلومة عن هيثم أحمد زكي -
أدوار «أمينة رزق» كانت شرطًا لالتحاقها بالتمثيل.. 13 معلومة عن عواطف حلمي -
درس «الرسم» وعمل «صبي مكوجي» لمساعدة أسرته.. ما لا تعرفه عن علي الحجار -
جبل طارق.. أولى مشاكل أوروبا بعد "بركسيت" -
هيئات مقدسية تدعو للتصدي لدعوات متطرفة لاقتحام الأقصى في "عيد الفصح" -
حكاية الطفل سيد.. المتهم "قتله وغسّله ودفنه في مقبرة" بسبب "كلمة" -(صور) -
روما يبحث عن بطاقة العبور لنهائي كأس إيطاليا أمام لاتسيو -
فيدرير لا يسعى إلى صدارة التصنيف العالمي.. ولكنها ستأتي إليه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

بالفيديو.. السيسى: “لما نيجي نعمل موضوع.. خللوا النقد يساهم في التطوير”

Google+ Print
بالفيديو.. السيسى: “لما نيجي نعمل موضوع.. خللوا النقد يساهم في التطوير” بالفيديو.. السيسى: “لما نيجي نعمل موضوع.. خللوا النقد يساهم في التطوير”

أكد المشير عبد الفتاح السيسى، المرشح لرئاسة الجمهورية، حق المواطن المصرى فى المعرفة، مشيراً إلى أن أصحاب القرار حرموا رجل الشارع من تحمل المسئولية، قائلاً: “تصوروا إنه مش قد المسئولية، وأنا بختلف معاهم الصراحة، لأ دى بلده، وهو مسئول، وجزء منها، فلازم يعرف”.

وأضاف “السيسى”، خلال تسجيلات تليفزيونية أذاعها برنامج “الرئيس والناس”، الذى يقدمه الإعلاميان أسامة كمال ونهال عهدى، على شاشة “القاهرة والناس”، أن ضرورات الأمن القومى كانت تحول من قبل فى التحدث عن نقاط دقيقة، مشدداً على وجوب استيعاب المواطنين لحجم المشكلة، مؤكداً أنه يتكلم عن المواطن العادى الذى سيشارك معه فى تحمل نتائج القرار، مشدداً على حتمية مصارحة الشعب، قائلاً: “إحنا محتاجين نتكلم مع الناس فى المرحلة دى”.

وعن دور الإعلام قال المشير، أن “هناك أفكاراً كثيرة ولما نيجى نعمل موضوع مش هقول متنتقدهوش، لكن ساعدوا على نجاحه خلو النقد يساهم فى التطوير، لأنك ممكن تطرح فكرة وتشتغل عليها وتجد أن فى فكرة أفضل منها ممكن، وكل مرة لو حاولنا نعمل موضوع أو منظومة معينة، وتنتقد وتهاجم مش هنكمل كده، إحنا عاوزين نكتسب ثقة فى نفسنا، والمسئولين عاوزين يكتسبوا ثقة، والشعب عاوز يكتسب الثقة فى المسئولين”.

وطالب المرشح الرئاسى، بربط مؤسسات المجتمع المدنى بمؤسسات الدولة الأخرى، مؤكداً “مفيش حد يرفض أبداً أنه يبقى فيه مؤسسات وآليات”.

" frameborder="0">

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
بالفيديو- حيلة لغسل الشعر عند انقطاع المياه

بالفيديو- حيلة لغسل الشعر عند انقطاع المياه

نائبة «المحافظين» تعدد مزايا زيارة السيسي لأمريكا

نائبة «المحافظين» تعدد مزايا زيارة السيسي لأمريكا

8 الصبح - د/عبد المنعم المشاط يوضح أهم المنافع التى سوف تعود على مصر بعد لقاء السيسي وترامب

8 الصبح - د/عبد المنعم المشاط يوضح أهم المنافع التى سوف تعود على مصر بعد لقاء السيسي وترامب

بالفيديو.. كلمة السيسي خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية

بالفيديو.. كلمة السيسي خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية