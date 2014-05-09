بالفيديو.. “التمويل العقارى” يفرز 144 ألف طلب لحجز 10 آلاف وحدة سكنية

كشفت مى عبد الحميد، رئيس صندوق التمويل العقارى، أن الصندوق تلقى نحو 144 ألف طلب من خلال البريد لحجز عدد 10 آلاف وحدة سكنية تم الإعلان عنها الشهر قبل الماضى.

وأضافت “مى”، فى تصريحات صحفية أنه تم فرز نحو 30 ألف طلب حتى الآن منذ بداية الفرز، وأنه تم استبعاد نحو 60% من الطلبات التى تم فرزها حتى الآن.

وأشارت إلى أنه من المقرر أن تنتهى عملية الفرز فى مدة أقصاها 30 يونيو المقبل، مؤكدة أنها استعانت بالبنوك لمساعدة موظفى الصندوق فى عملية الفرز للانتهاء فى الوقت المحدد.

وأكدت رئيس صندوق التمويل العقارى أنه من المقرر أن يتم إجراء قرعة إلكترونية على الطلبات المستوفية الشروط فور الانتهاء من عملية الفرز، بحضور عدد من ممثلى البنوك والجهات المختلفة، لافتة إلى أنه سيتم إرسال الطلبات للبنوك مباشرة لاستكمال الإجراءات المطلوبة بعد الانتهاء من القرعة وإبلاغ الفائزين.