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وزير الرياضة يحل أزمة كرم جابر ويطالبه بميدالية ريو دي جانيرو 2016

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وزير الرياضة يحل أزمة كرم جابر ويطالبه بميدالية ريو دي جانيرو 2016 وزير الرياضة يحل أزمة كرم جابر ويطالبه بميدالية ريو دي جانيرو 2016

/أ ش أ/ استقبل خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، حسن حداد رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارعة، والمصارع الأوليمبي كرم جابر، اليوم الخميس، بمكتبه، حيث تناول الاجتماع مناقشات حول الملفات والأزمات التي يمر بها اتحاد المصارعة، والدعم الذي يطلبه الاتحاد، بالإضافة إلى التعرف على طلبات المصارع الأوليمبي.

وتعهد الوزير بحل المشكلات التي تواجه جابر من أجل سرعة عودته للتدريبات أملا في تحقيق ميدالية أوليمبية خلال أوليمبياد ريودي جانيرو 2016 المقبلة.

وأكد عبد العزيز، على أنه طلب سرعة حل أزمة المصارع الأوليمبي كرم جابر، والذي حصل بعد الدورة الأوليمبية الماضية علي 13 ألف يورو للعلاج من إصابة في الكتف.. ووعد الوزير بإرسال شيك بقيمة المبلغ لاتحاد المصارعة من أجل انهاء الأزمة نهائيا ليعود اللاعب للتركيز في التدريبات فقط و تحقيق ميدالية أوليمبية خلال أوليمبياد ريودي جانيرو 2016 المقبلة.

وطالب وزير الرياضة ببذل أقصي الجهد لتمثيل في الأوليمبياد المقبل ووعد بتقديم كل الدعم للمصارع من أجل تحقيق ميدالية أوليمبية، كما وعده بصرف مكافآت كبيرة حال فوزه بميدالية.

من جانبه، طالب حسن الحداد رئيس اتحاد المصارعة برفع مكافآت الفوز بميداليات أوليمبية خلال الفترة المقبلة.

وطالب الحداد بدعم اللاعبين، مؤكدا أن الاتحاد في طريقه لإعداد برنامج تدريبي لإعداد اللاعب بعد عودته للتدريبات بالمركز الأوليمبية في المعادي، كما طالب بالحصول علي مليون جنيه لدعم بعثة المصارعة التي تشارك في الدورة الأوليمبية للشباب المقبلة التي تقام في الصين.

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