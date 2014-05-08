باالصور..تدشين حملة دعم المشير بالفيوم



> دشنت مساء اليوم الخميس حملة لجنة الشباب بمحافظة الفيوم لدعم المشير عبد الفتاح السيسى رئيساً للجمهورية ، وأعلنت الحملة عن بدأ أولى فاعليتها السبت القادم بإشعال شعلة كبيرة بميدان قارون بوسط مدينة الفيوم بالمنطقة المحيطة بسواقي الهدير وتقوم بإشعالها والدة الشهيد النقيب شرطة محمد أبو شقرة الذي استشهد في عملية إرهابية بسيناء أثناء فترة حكم المعزول محمد مرسى .

حضر حفل تدشين الحملة محمد فؤاد المنسق العام للحملة وعبير حمدي مسئولة المرأة وأحمد عبد التواب وعدد من أعضاء الحملة بجميع مراكز المحافظة المختلفة ، و شارك في اللقاء ” شباب تمرد ـ مستقبل وطن ـ وحزب الفرسان ” .

وقال المنسق العام للحملة بالفيوم إن الشباب جزء أصيل من حملة المشير السيسى ولابد من التعاون وعدم تجاهل المواطن بالشارع ووجه الدعوة إلى جميع القوى الداعمة للمشير للتكاتف لإنجاح مهمة إدارة الحملة الانتخابية.

وأضاف أن الحملة تفتح أبوابها للجميع للمشاركة والتكاتف والحشد يومي الانتخاب تحقيقاً للمصلحة العليا للبلاد ومصلحة الوطن بتتويج ” المشير السيسى” رئيساً .

وأكد على عدم وجود أي خلافات مع أى تيار أو فصيل سياسي ونسعى للتكامل مع جميع القوى السياسية من باب تعظيم دور الوطن لأننا في مفارق لأن هدفنا نجاح المشير.

وطالب أعضاء الحملة أن يناقشوا المواطن بالشارع خلال حملتهم بالحجة ويحترمون آرائهم وعقولهم سواء كان مؤيد للمشير أو معارض ، مشيراً إلى أنه خلال 48 ساعة القادمة سوف يتم تشكيل فريق العمل على مستوى المراكز والقرى والنجوع والوحدات المحلية ، وأن هناك حملة طرق الأبواب لإقناع المواطنين وخاصة الشباب بالمشاركة في الانتخابات أيا كان اختيارهم للمرشح .

وطالب أحمد عبد التواب ، عضو حركة تمرد الشباب بالمشاركة في الانتخابات لتتعدى نسبة المشاركة 70 % .