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رئيس لشبونة يتحدث عن قصة ضم شيكابالا في كتاب

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رئيس لشبونة يتحدث عن قصة ضم شيكابالا في كتاب رئيس لشبونة يتحدث عن قصة ضم شيكابالا في كتاب

تحدث برونو كارفيليو رئيس نادي لشبونة عن صفقة انضمام محمود عبد الرازق "شيكابالا" جناح الزمالك في اللحظات الأخيرة من يناير الماضي في كتاب شخصي طرحه بالأسواق.

وتحت عنوان "الرئيس بدون خوف" أطلق برونو كتابه والذي جاء فيه قصة انضمام شيكابالا والتي حولت مسار حياته 180 درجة، بحسب ما جاء عبر صحيفة (ريكورد) البرتغالية الشهيرة.

ويروي رئيس لشبونة الحوار الذي دار بينه مع شيكابالا في اللحظات الأخيرة من توقيع تعاقده قبل ثوان من إغلاق باب القيد الشتوي في يناير الماضي.

فقد أكد له شيكابالا أنه دفع مالا من جيبه الخاص وتنازل عن مستحقاته لدى الزمالك من أجل انضمامه إلى لشبونة.

ولم يشارك شيكابالا مع لشبونة في أي مواجهة رسمية، ويتبقى لقاء وحيد بالدوري البرتغالي هو الأمل الأخير لظهوره مع الأسود هذا الموسم.. ولكن مدربه ليوناردو خارديم أكد أن دوره سيكون الموسم المقبل.

وشهدت صفقة شيكابالا شد وجذب في الدقائق، بل الثوان الأخيرة من غلق باب القيد يناير الماضي .. الزمالك يرغب في الحصول على مقابل ولشبونة يرفض الدفع.. وفي الأخير قام النجم الأعسر بالدفع من جيبه الخاص.

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