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بويان كريكيتش يعلن رحيله عن أياكس

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بويان كريكيتش يعلن رحيله عن أياكس بويان كريكيتش يعلن رحيله عن أياكس

برشلونة(إفي): أعلن المهاجم الشاب بويان كريكيتش اليوم عدم مواصلة مسيرته الاحترافية في أياكس الهولندي، وبحثه عن عروض جديدة بداية من الموسم المقبل.

وأعلن كريكيتش عبر صفحته الخاصة على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي اليوم نهاية مسيرته مع أياكس قائلا "كان عاما رائعا، أتوجه بالشكر للجماهير على دعمهم".

وأضاف "أعتقد أنه كان موسما ناجحا، بعد التتويج بلقبين، وتوصلت لاتفاق مع الإدارة بالرحيل بنهاية الموسم".

يذكر أن كريكتش هو أحد لاعبي لاماسيا في برشلونة الإسباني، وقدم أداء جيدا مع الفريق في بداية مسيرته في 2007-2008 ، ولكنه فضل الرحيل بحثا عن فرص احترافية يشارك فيها بشكل أكبر، ولعب في صفوف روما الإيطالي وأياكس.

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