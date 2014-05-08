غرامة 10 ألاف استرليني على مورينيو بسبب تهنيته للجنة الحكام

قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تغريم البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي 10 ألاف جنيه استرليني بسبب تهنئته للحكم مايك دين بشكل ساخر، عقب أدائه في إدارة مواجهته أمام سندرلاند.

وخرج مورينيو بعد الخسارة من سندرلاند 2-1 في 19 أبريل الماضي، بتصريحات ساخرة ضد مايك ريلي رئيس لجنة الحكام بسبب احتساب حكم المباراة مايك دين ركلة جزاء ضده في اللحظات الأخيرة.

ونص التصريح الذي قاله مورينيو : "أشكر اللاعبين على كل ما فعلوه ومالم يفعلوه، هنيئا لسندرلاند لأنه فاز، هنيئا لمايك دين على أدائه الرائع، هنيئا لمايك ريلي (رئيس لجنة الحكام) على عمله الرائع طوال الموسم".

وتعد هذه هي الغرامة الثلاثة التي توقع على مورينيو هذا الموسم منذ عودته لقيادة الزرق.