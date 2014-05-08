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ألفيش يلمح الى رحيله عن برشلونة هذا الصيف

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ألفيش يلمح الى رحيله عن برشلونة هذا الصيف ألفيش يلمح الى رحيله عن برشلونة هذا الصيف

برشلونة، (إفي): ألمح البرازيلي داني ألفيش الظهير الأيمن لفريق برشلونة الى احتمالية رحيله عن النادي الكتالوني بنهاية الموسم الجاري، رغم أن عقده يمتد حتى صيف 2015.

وقال ألفيش في تصريحات صحفية اليوم "يمكنني النوم هانئا في منزلي، لا أحد يعمل مثلي، إنني محترف، أنا جزء من تاريخ النادي شاء من شاء وأبى من أبى، لكنني أحتاج طاقة للاستمرار".

وأضاف لاعب السيليساو "الطاقة الإيجابية هي التي تحركني، أما اذا كان المناخ مليئا بالطاقة السلبية سأرحل في الصيف".

وتناثرت الكثير من الشائعات خلال الفترة الماضية حول انتقال ألفيش الى الدوري الفرنسي في الموسم المقبل لينضم الى باريس سان جيرمان أو موناكو.

وتطرق بالحديث عن أداء البرسا هذا الموسم، قائلا "اذا لم نفز بالليجا فإن هذا الموسم سيكون كارثي، أتيحت لنا الكثير من الفرص لا يمكن إهدارها، إنني واثق بنسبة 100% أننا لن نسقط في المباريات المتبقية".

وعن انباء التعاقد مع لويس إنريكي كمدرب جديد للفريق في الموسم المقبل خلفا للأرجنتيني تاتا مارتينو، أوضح ألفيش "كان ظاهرة حين كان لاعبا، وكمدرب يقدم حاليا نتائج جيدة مع سلتا فيجو، لكن لا يجب أن نستبق الأمور، لازلنا نقاتل على الليجا والموسم لم ينته"

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