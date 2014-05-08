أخبار عاجلة

عانى من الوحدة وهكذا أوصاه والده قبل رحيله.. 14 معلومة عن هيثم أحمد زكي -
أدوار «أمينة رزق» كانت شرطًا لالتحاقها بالتمثيل.. 13 معلومة عن عواطف حلمي -
درس «الرسم» وعمل «صبي مكوجي» لمساعدة أسرته.. ما لا تعرفه عن علي الحجار -
جبل طارق.. أولى مشاكل أوروبا بعد "بركسيت" -
هيئات مقدسية تدعو للتصدي لدعوات متطرفة لاقتحام الأقصى في "عيد الفصح" -
حكاية الطفل سيد.. المتهم "قتله وغسّله ودفنه في مقبرة" بسبب "كلمة" -(صور) -
روما يبحث عن بطاقة العبور لنهائي كأس إيطاليا أمام لاتسيو -
فيدرير لا يسعى إلى صدارة التصنيف العالمي.. ولكنها ستأتي إليه -
بايرن يواجه هوفنهايم في البوندسليجا -
أتلتيكو مدريد يصطدم بريال سوسيداد في الليجا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

جمعة قابيل: “شريك العمر” ساهم في تزويج آلاف الشباب

Google+ Print
جمعة قابيل: “شريك العمر” ساهم في تزويج آلاف الشباب جمعة قابيل: “شريك العمر” ساهم في تزويج آلاف الشباب

قال الاعلامي جمعة قابيل نائب رئيس تحرير مجلة الاذاعة والتليفزيون إنه يستعد لتقديم برنامج “ناسك ياوطن” لافتا إلي أنه لن يقدم برنامج “شريك العمر” مرة أخري.

وأضاف “قابيل” أن برنامجه السابق “شريك العمر” ساهم بشكل كبير في حل مشكلة العنوسة في رغم تعرضه لانتقادات لاذعة من بعض المغرضين.

وأوضح أن آلاف الأسر استفادات من هذا البرنامج، مشيرا إلي أن هناك حوالي 9 مليون شاب وفتاة فوق سن الـ 35 سنة  وهناك حالة طلاق كل 6 دقائق.

وعن برنامجه الجديد “ناسك ياوطن”، أكد أنه يقوم بالاعداد له وسيتم التفاوض مع إحدي الفضائيات الكبري لعرضه وسيكون بمثابة مرآه لنبض الشارع المصري ويعتمد علي الصحافة التليفزيونية الاستقصائية التي تفتقر إليها معظم البرامج الحالية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تعيين هاني محمود رئيسا لمجلس إدارة فودافون مصر

تعيين هاني محمود رئيسا لمجلس إدارة فودافون مصر

التنمية المحلية تحسم الخلاف بين الدقهلية ودمياط حول مصرف «السرو»

التنمية المحلية تحسم الخلاف بين الدقهلية ودمياط حول مصرف «السرو»

الجبلاية تدرس إلغاء منتخب مصر مواليد 2002

الجبلاية تدرس إلغاء منتخب مصر مواليد 2002

مصرع سيدة في انهيار منزل بالشرقية

مصرع سيدة في انهيار منزل بالشرقية