جمعة قابيل: “شريك العمر” ساهم في تزويج آلاف الشباب

قال الاعلامي جمعة قابيل نائب رئيس تحرير مجلة الاذاعة والتليفزيون إنه يستعد لتقديم برنامج “ناسك ياوطن” لافتا إلي أنه لن يقدم برنامج “شريك العمر” مرة أخري.

وأضاف “قابيل” أن برنامجه السابق “شريك العمر” ساهم بشكل كبير في حل مشكلة العنوسة في مصر رغم تعرضه لانتقادات لاذعة من بعض المغرضين.

وأوضح أن آلاف الأسر استفادات من هذا البرنامج، مشيرا إلي أن هناك حوالي 9 مليون شاب وفتاة فوق سن الـ 35 سنة وهناك حالة طلاق كل 6 دقائق.

وعن برنامجه الجديد “ناسك ياوطن”، أكد أنه يقوم بالاعداد له وسيتم التفاوض مع إحدي الفضائيات الكبري لعرضه وسيكون بمثابة مرآه لنبض الشارع المصري ويعتمد علي الصحافة التليفزيونية الاستقصائية التي تفتقر إليها معظم البرامج الحالية.