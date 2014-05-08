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صباحى : برنامج السيسى هو ما طالبت به منذ 40 عاماً من محاربة الفقر

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صباحى : برنامج السيسى هو ما طالبت به منذ 40 عاماً من محاربة الفقر صباحى : برنامج السيسى هو ما طالبت به منذ 40 عاماً من محاربة الفقر

حمدين صباحي

قال حمدين صباحى المرشح الرئاسى ، إنه عندما يقرأ اليوم أن المشير يقول أن من أولوياته هي محاربة الفقر، فهذا أمر يرحب به للغاية لأن هذا ما يقوله ويطالب به من 40 سنة ، فكلما قال المنافس مقولات قالها من قبل في برنامجه أو ناضل من أجلها و دفع ثمنها، فهذا أمر يرحب به.

وأضاف صباحى فى لقاءه على فضائية cbc ، إن إصلاح الحكم المحلي لا يقل أهمية عن إصلاح الداخلية، و يجب إصلاح العمل في الخارجية و القنصليات أيضا.

وقال : ” لست بصدد الحكم على الاخرين في تنفيذ برامجهم، و لكنني مطمئن انني قادر على القضاء على الفساد بجدية و بتشريعات واضحة، فإقامة دولة قوية و مؤسسات مجتمع مدنية قوية سيحمي الجيش من ان يتم استدعائه عند اي مشكلة لحلها ، وحتي يعطي الانسان المصري اجمل ما عنده يجب ان يشعر انه حر في وطن حر..حريته في الفكر و العقيدة و التظاهر السلمي و التعبير عن الرأي.

وأضاف حمدين إن من يفتعل مواجهة بين الجيش و الشعب هم الوجوه القديمة الذين يزايدوا على من قاموا بالثورة و يطلقون عليها ثورة “الجيش” لا الشعب ،

وعن الاقتصاد ..قال صباحى إن بنك الصعيد سيكون مهمته ان يخدم الشاب الصعيدي فى أن ينجح في مشروعه، لا أن يقترضه ليعثره و يكون بمثابة حبل ملفوف على رقبته ، فلابد من انقاذ الفلاح المصري من النظام البنكي الفاشل، والبنك المفترض ان يكون اداه في يد المجتمع.

وقال : ” نعمل الآن على خريطة عن المياة الجوفية و الموارد في الأرض. و تقديرنا في البرنامج أننا نستطيع استصلاح 3 مليون فدان تقريبا، وكل الأرقام و المعلومات في برنامجي سيناقشها الخبراء القائمين عليه لأنهم أقدر و اكثر تخصصا مني”.

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