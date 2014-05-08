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«بارزاني والنجيفي» يبحثان الأوضاع السياسية والأمنية في العراق

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بحث رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود بارزاني، الخميس، مع رئيس مجلس النواب العراقي، أسامة النجيفي، الأوضاع السياسية والأمنية في العراق والانتخابات البرلمانية، فيما اتفقا على البدء بمفاوضات الأطراف السياسية بعد إعلان نتائج الانتخابات.

وذكر بيان صادر عن رئاسة إقليم كردستان، أن «بارزاني» بحث أيضا خلال لقائه اليوم مع «النجيفي» وعدداً من أعضاء مجلس النواب الأوضاع السياسية والأمنية في العراق وانتخابات ا30 أبريل الماضي وتقييم نتائجها وتداعياتها.

وأضاف أن وجهات نظر الطرفين كانت متطابقة حول البدء بمفاوضات الأطراف السياسية العراقية بعد إعلان النتائج الرسمية للانتخابات من قبل المفوضية العامة المستقلة للانتخابات لأجل حل المشكلات وإنقاذ العراق من الأزمات السياسية.

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