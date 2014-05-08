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مشاهير وسياسيون يشاركون في حملة دولية للإفراج عن فتيات مختطفات في نيجيريا

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انضم مشاهير وسياسيون إلى حملة دولية تطالب بالإفراج عن الفتيات النيجيريات المختطفات من قبل جماعة «بوكو حرام».

وشارك في الحملة ميشيل أوباما، زوجة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، بكتابتها في حسابها على «تويتر»: «صلواتنا مع الفتيات النيجيريات المفقودات وأسرهم»، ونشرت صورة لها وهي تحمل لافتة مكتوبًا عليها «bring back our girls».

ومثلها شاركت الفنانة الأمريكية، أنجلينا جولي، والناشطة الباكستانية، ملالا يوسف، ووزير الخارجية السابقة، هيلاري كلينتون، والممثلة والمغنية، كارا ديليفينج، والممثلة الأمريكية، إيمي بويهلر، والمذيعة البريطانية، أليكس تشونج.

كانت 300 طالبة من بنات المدارس في شمال نيجيريا اختطفن، يوم 14 إبريل الماضي، على أيدي مسلحين من جماعة «بوكو حرام» الإسلامية المتطرفة ونقلهن المتمردون إلى مخيم في عمق الأدغال، وأعلن زعيم «بوكو حرام» في شريط أن الله أمره ببيع الفتيات.

ميشيل أوباما

ملالا يوسف

كارا ديليفينج

إيمي بويهلر

أليكسا تشونج

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