أخبار عاجلة

عانى من الوحدة وهكذا أوصاه والده قبل رحيله.. 14 معلومة عن هيثم أحمد زكي -
أدوار «أمينة رزق» كانت شرطًا لالتحاقها بالتمثيل.. 13 معلومة عن عواطف حلمي -
درس «الرسم» وعمل «صبي مكوجي» لمساعدة أسرته.. ما لا تعرفه عن علي الحجار -
جبل طارق.. أولى مشاكل أوروبا بعد "بركسيت" -
هيئات مقدسية تدعو للتصدي لدعوات متطرفة لاقتحام الأقصى في "عيد الفصح" -
حكاية الطفل سيد.. المتهم "قتله وغسّله ودفنه في مقبرة" بسبب "كلمة" -(صور) -
روما يبحث عن بطاقة العبور لنهائي كأس إيطاليا أمام لاتسيو -
فيدرير لا يسعى إلى صدارة التصنيف العالمي.. ولكنها ستأتي إليه -
بايرن يواجه هوفنهايم في البوندسليجا -
أتلتيكو مدريد يصطدم بريال سوسيداد في الليجا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

تصنيف الفيفا| إسبانيا في الصدارة ومصر الأول عربيًا والثاني أفريقيًا

Google+ Print
تصنيف الفيفا| إسبانيا في الصدارة ومصر الأول عربيًا والثاني أفريقيًا تصنيف الفيفا| إسبانيا في الصدارة ومصر الأول عربيًا والثاني أفريقيًا

 

تواصل إسبانيا تصدر تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في نسخة شهر مايوالتي أعلنت اليوم الخميس، والتي شهدت ارتقاء البرازيل للمركز الرابع متقدمة على كل من كولومبيا وأوروجواي والأرجنتين في أمريكا الجنوبية، رغم أنه لم تقام سوى ثلاث مباريات دولية فقط، فيما بقى 143 منتخبا في مراكزها دون تغيير.

 

وتتفوق إسبانيا على ألمانيا والبرتغال، فيما تقدمت البرازيل مركزين لتنتزع المرتبة الرابعة من كولومبيا التي تراجعت للخامس، تليها أوروجواي التي هبطت مركزا بدورها ونفس الأمر مع الأرجنتين السابعة.

وتواصل سويسرا احتلال المرتبة الثامنة، أمام إيطاليا تليها اليونان عاشرة.

وتواصل تصدر التصنيف العربي الذي لم يشهد تغييرات حيث تحتل المركز الـ24 في التصنيف العام أمام الجزائر (25)، لتأتي خلفهما تونس (49) ثم ليبيا (62) تليها الأردن (64).

وفي أفريقيا، تواصل كوت ديفوار الصدارة (21) تليها مصر فالجزائر، ثم غانا (38) ومنتخب الرأس الأخضر (42).

وعلى صعيد آسيا، تحافظ إيران على صدارتها (37) تليها اليابان (47) ثم أوزبكستان (53) فكوريا الجنوبية التي تقدمت مركزا واحدا في التصنيف العام لتتقاسم المركز الـ55 مع النرويج وباراجواي، ثم أستراليا (59).

ترتيب المنتخبات العشرة الأوائل:

1- إسبانيا.

2- ألمانيا.

3- البرتغال.

4- البرازيل.

5- كولومبيا.

6- أوروجواي.

7- الأرجنتين.

8- سويسرا.

9- إيطاليا.

10- اليونان.

الخمسة الأوائل عربيا:

24- مصر.

25- الجزائر.

49- تونس.

62- ليبيا.

64- الأردن.

المنتخبات الخمسة الأوائل أفريقيًا:.

21- كوت ديفوار.

24- مصر.

25- الجزائر.

38- غانا.

42- الرأس الأخضر.

الخمسة الأوائل آسيويا:

——–.

37- إيران.

47- اليابان.

53- أوزبكستان.

55- كوريا الجنوبية.

59- أستراليا.

 

وكالات

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تعيين هاني محمود رئيسا لمجلس إدارة فودافون مصر

تعيين هاني محمود رئيسا لمجلس إدارة فودافون مصر

التنمية المحلية تحسم الخلاف بين الدقهلية ودمياط حول مصرف «السرو»

التنمية المحلية تحسم الخلاف بين الدقهلية ودمياط حول مصرف «السرو»

الجبلاية تدرس إلغاء منتخب مصر مواليد 2002

الجبلاية تدرس إلغاء منتخب مصر مواليد 2002

مصرع سيدة في انهيار منزل بالشرقية

مصرع سيدة في انهيار منزل بالشرقية