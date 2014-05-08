تصنيف الفيفا| إسبانيا في الصدارة ومصر الأول عربيًا والثاني أفريقيًا

تواصل إسبانيا تصدر تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في نسخة شهر مايوالتي أعلنت اليوم الخميس، والتي شهدت ارتقاء البرازيل للمركز الرابع متقدمة على كل من كولومبيا وأوروجواي والأرجنتين في أمريكا الجنوبية، رغم أنه لم تقام سوى ثلاث مباريات دولية فقط، فيما بقى 143 منتخبا في مراكزها دون تغيير.

وتتفوق إسبانيا على ألمانيا والبرتغال، فيما تقدمت البرازيل مركزين لتنتزع المرتبة الرابعة من كولومبيا التي تراجعت للخامس، تليها أوروجواي التي هبطت مركزا بدورها ونفس الأمر مع الأرجنتين السابعة.

وتواصل سويسرا احتلال المرتبة الثامنة، أمام إيطاليا تليها اليونان عاشرة.

وتواصل مصر تصدر التصنيف العربي الذي لم يشهد تغييرات حيث تحتل المركز الـ24 في التصنيف العام أمام الجزائر (25)، لتأتي خلفهما تونس (49) ثم ليبيا (62) تليها الأردن (64).

وفي أفريقيا، تواصل كوت ديفوار الصدارة (21) تليها مصر فالجزائر، ثم غانا (38) ومنتخب الرأس الأخضر (42).

وعلى صعيد آسيا، تحافظ إيران على صدارتها (37) تليها اليابان (47) ثم أوزبكستان (53) فكوريا الجنوبية التي تقدمت مركزا واحدا في التصنيف العام لتتقاسم المركز الـ55 مع النرويج وباراجواي، ثم أستراليا (59).

ترتيب المنتخبات العشرة الأوائل:

1- إسبانيا.

2- ألمانيا.

3- البرتغال.

4- البرازيل.

5- كولومبيا.

6- أوروجواي.

7- الأرجنتين.

8- سويسرا.

9- إيطاليا.

10- اليونان.

الخمسة الأوائل عربيا:

24- مصر.

25- الجزائر.

49- تونس.

62- ليبيا.

64- الأردن.

المنتخبات الخمسة الأوائل أفريقيًا:.

21- كوت ديفوار.

24- مصر.

25- الجزائر.

38- غانا.

42- الرأس الأخضر.

الخمسة الأوائل آسيويا:

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37- إيران.

47- اليابان.

53- أوزبكستان.

55- كوريا الجنوبية.

59- أستراليا.

وكالات