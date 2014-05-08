دعم مرفق إسعاف الوادى الجديد بـ20 سيارة خلال العام المالى المقبل

وافق الدكتور أحمد الأنصارى، رئيس هيئة الإسعاف المصرية على دعم مرفق إسعاف الوادى الجديد بـ20 سيارة إسعاف نموذجى خلال العام المالى القادم فى حالة انضمام مرفق الإسعاف بالمحافظة الى هيئة الإسعاف المصرية ويتأتى ذلك لسد عجز نقص سيارات الأسعاف الحديثة بقرى الوادى الجديد.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد صباح اليوم بين اللواء محمود عبد الرحمن محافظ الوادى الجديد والدكتور أحمد الأنصارى رئيس هيئة الإسعاف المصرية والدكتور مصطفى غنيم نائب رئيس الهيئة .

و قال رجب خواص عضو مجلس إدارة النقابة الفرعية لإسعاف الوادى الجديد، أن رئيس هيئة الإسعاف المصرية وافق على دعم الاسعاف ب2 سيارة “نقل مياه”حديثة تابعة للهيئة الإسعاف المصرية.