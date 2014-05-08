أخبار عاجلة

عانى من الوحدة وهكذا أوصاه والده قبل رحيله.. 14 معلومة عن هيثم أحمد زكي -
أدوار «أمينة رزق» كانت شرطًا لالتحاقها بالتمثيل.. 13 معلومة عن عواطف حلمي -
درس «الرسم» وعمل «صبي مكوجي» لمساعدة أسرته.. ما لا تعرفه عن علي الحجار -
جبل طارق.. أولى مشاكل أوروبا بعد "بركسيت" -
هيئات مقدسية تدعو للتصدي لدعوات متطرفة لاقتحام الأقصى في "عيد الفصح" -
حكاية الطفل سيد.. المتهم "قتله وغسّله ودفنه في مقبرة" بسبب "كلمة" -(صور) -
روما يبحث عن بطاقة العبور لنهائي كأس إيطاليا أمام لاتسيو -
فيدرير لا يسعى إلى صدارة التصنيف العالمي.. ولكنها ستأتي إليه -
بايرن يواجه هوفنهايم في البوندسليجا -
أتلتيكو مدريد يصطدم بريال سوسيداد في الليجا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

دعم مرفق إسعاف الوادى الجديد بـ20 سيارة خلال العام المالى المقبل

Google+ Print
دعم مرفق إسعاف الوادى الجديد بـ20 سيارة خلال العام المالى المقبل دعم مرفق إسعاف الوادى الجديد بـ20 سيارة خلال العام المالى المقبل

وافق الدكتور أحمد الأنصارى، رئيس هيئة الإسعاف المصرية على دعم مرفق إسعاف الوادى الجديد بـ20 سيارة إسعاف نموذجى خلال العام المالى القادم فى حالة انضمام مرفق الإسعاف بالمحافظة الى هيئة الإسعاف المصرية ويتأتى ذلك لسد عجز نقص سيارات الأسعاف الحديثة بقرى الوادى الجديد.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد صباح اليوم بين اللواء محمود عبد الرحمن محافظ الوادى الجديد والدكتور أحمد الأنصارى رئيس هيئة الإسعاف المصرية والدكتور مصطفى غنيم نائب رئيس الهيئة .

و قال رجب خواص عضو مجلس إدارة النقابة الفرعية لإسعاف الوادى الجديد، أن رئيس هيئة الإسعاف المصرية وافق على دعم الاسعاف ب2 سيارة “نقل مياه”حديثة تابعة للهيئة الإسعاف المصرية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا