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حملة حمدين صباحى ببنى سويف توزع برنامج مرشحها بميدان الزراعيين

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حملة حمدين صباحى ببنى سويف توزع برنامج مرشحها بميدان الزراعيين حملة حمدين صباحى ببنى سويف توزع برنامج مرشحها بميدان الزراعيين

 

حمدين صباحى

وزع أعضاء حملة المرشح لرئاسة الجمهورية، حمدين صباحى، مساء اليوم الأربعاء، منشورات بميدان الزراعيين ، تضمنت برنامج صباحى وخططه، لحل مشاكل حال فوزه برئاسة الجمهورية.

ورفع المشاركون فى حملة صباحى صوره ولافتات مدون عليها “حمدين واحد مننا، حمدين صوت الفقراء، مكملين مع حمدين، صوتك لحمدين صباحى فى الانتخابات القادمة”، بالإضافة إلى عدد من البنارات الكبيرة تحمل صور صباحى.

وقال فهمى سيد ، فى تصريحات صحفية، إن الوقفة لاقت استجابة من المواطنين،  وقام أعضاء الحملة بتوزيع بيانات أخرى، بالإضافة إلى عرض مواقف صباحى السياسية.

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