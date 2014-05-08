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الثلوج تغطى الكثبان الرملية بمدينة بئر العبد.. وشلل مرورى يصيب مدينة العريش

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الثلوج تغطى الكثبان الرملية بمدينة بئر العبد.. وشلل مرورى يصيب مدينة العريش الثلوج تغطى الكثبان الرملية بمدينة بئر العبد.. وشلل مرورى يصيب مدينة العريش

غطت الثلوج التى سقطت على مدينة بئر العبد، بمحافظة شمال سيناء الكثبان الرملية، كما تعرضت المزارع والعشش الموجودة لأضرار كبيرة نتيجة هطول الأمطار والثلوج على المدينة .

و تعرضت مدن المحافظة بالكامل لانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وإلى موجة من الرياح المتوسطة والسريعة، مما أثر على الحركة التجارية بالأسواق .

وشهدت الطرق الرئيسية والفرعية والدولية بشمال سيناء حذرا شديدا من السائقين وبطء فى حركة السير خشية وقوع .

وقد استقبل البدو فى مناطق شرق العريش سقوط الأمطار بالابتهاج، حيث تساعد مياة الأمطار على سرعة نضج الثمار ونمو الزراعات والأشجار القائمة، إلى جانب تغذية الخزان الجوفى .

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