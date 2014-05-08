الرئاسة الفرنسية تُعلن مقتل أحد جنودها خلال عملية عسكرية فى مالى

أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الخميس، مقتل جندي من قواتها في مالي خلال عملية للجيش الفرنسي، مساء أمس الأربعاء، بحسب بيان للإليزيه.

وعبر رئيس الجمهورية الفرنسي، فرانسوا هولاند، عن “عميق حزنه”، معربًا عن “ثقته الكاملة” بالقوات الفرنسية “التي تحارب الجماعات الإرهابية المسلحة” في مالي، بحسب البيان.

وقدم أولاند تعازيه إلي أسرة الجندي القتيل وذويه، مؤكدًا لهم عن تضامن الأمة الفرنسية معهم في هذه اللحظات الحزينة، حسب ذات المصدر.

وفي الوقت الذي لم يقدم فيه بيان الرئاسة مزيد من التفاصيل حول القتيل والحادث، قال رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالز، إن الجندي القتيل يدعى “مارسيل كالافو”، مشيرا إلى أنه قتل متأثرا بجراحه.

واضاف فالز في بيان مساء اليوم، إنه “خلال عملية شمال شرقي مالي، ليل الأربعاء الخميس، تعرضت سيارة جنود لانفجار عبوة ناسفة أدت الى مقتل كالفو وإصابة جنديين اثنين بجروح”.