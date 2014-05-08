تراجع عائدات النفط في اليمن بمعدل 52% في الربع الأول من 2014



> تراجعت صادرات اليمن من النفط خلال الربع الأول من العام الجاري بما يقرب من النصف، نتيجة الاعتداءات المتكررة على أنابيب النفط، الأمر الذى خفض عائدات البلاد من تصدير النفط بمعدل 52%، بحسب تقرير رسمي.

التقرير الذى أصدره البنك المركزي اليمني (حكومي)، ونشرته وكالة الأبناء اليمنية الرسمية، اليوم الخميس، قال إن “صادرات النفط في الثلاثة أشهر الأولى من 2014، تراجعت إلى ثلاثة ملايين و150 ألف برميل، مقارنة بـستة ملايين و480 ألف برميل في الفترة ذاتها العام الماضي، مسجلة انخفاض قدرة ثلاثة ملايين و330 ألف برميل”.

ونتيجة لذلك، انخفضت عائدات اليمن من النفط خلال الربع الاول من العام، إلى 348 مليون دوﻻر قياسا بـنحو 731 مليون دوﻻر خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، مسجلة تراجع قدره 383 مليون دوﻻر، بحسب التقرير.