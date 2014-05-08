داعية سلفي: “وثيقة بروكسل” لن تمنع مصر من أن تكون “قد الدنيا”

قال الداعية السلفي محمد الأباصيري إن وثيقة بروكسل تأتي في هذا التوقيت الحساس لتؤكد على الدور التآمري للغرب على مصر بل على المشرق العربي كله .

و أضاف أن هذه الوثيقة تكشف أن الإخوان و أتباعهم من الجماعات التي تدعي الانتساب للدين و كذلك الأفراد و المجموعات الليبرالية التابعة للجماعة ليسوا إلا أدواتٍ من أدوات المشروع الأمريكي لتدمير المشرق العربي و تفكيكه و إنشاء الشرق الأوسط الجديد .

ووصف وثيقة بروكسل بأنها حلقة جديدة تآمرية يتعاون فيها عملاء الداخل مع أعداء الخارج من أجل عرقلة مصر عن انطلاقتها الكبرى نحو المستقبل لتصير “قد الدنيا”.