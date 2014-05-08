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داعية سلفي: “وثيقة بروكسل” لن تمنع مصر من أن تكون “قد الدنيا”

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داعية سلفي: “وثيقة بروكسل” لن تمنع مصر من أن تكون “قد الدنيا” داعية سلفي: “وثيقة بروكسل” لن تمنع مصر من أن تكون “قد الدنيا”

الداعية السلفي محمد الأباصيري

قال الداعية السلفي محمد الأباصيري إن وثيقة بروكسل تأتي في هذا التوقيت الحساس لتؤكد على الدور التآمري للغرب على بل على المشرق العربي كله .

و أضاف أن هذه الوثيقة تكشف  أن الإخوان و أتباعهم من الجماعات التي تدعي الانتساب للدين و كذلك الأفراد و المجموعات الليبرالية التابعة للجماعة ليسوا إلا أدواتٍ من أدوات المشروع الأمريكي لتدمير المشرق العربي و تفكيكه و إنشاء الشرق الأوسط الجديد .

ووصف وثيقة بروكسل بأنها حلقة جديدة تآمرية يتعاون فيها عملاء الداخل مع أعداء الخارج من أجل عرقلة مصر عن انطلاقتها الكبرى نحو المستقبل لتصير “قد الدنيا”.

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