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عزة العشماوى: القاهرة أكثر المحافظات تشهد مشاكل خاصة بالطفل

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عزة العشماوى: القاهرة أكثر المحافظات تشهد مشاكل خاصة بالطفل عزة العشماوى: القاهرة أكثر المحافظات تشهد مشاكل خاصة بالطفل

أكدت عزة عشماوى، الأمين العام لمجلس الأمومة والطفولة، أن محافظة القاهرة من أكثر المحافظات التى تشهد مشاكل خاصة بالطفل وخاصة فى المناطق العشوائية، مثل ظاهرة أطفال الشوارع وقضايا العنف ضد الطفل وعمالة الأطفال والاعتداء الجنسى عليهم، وبالتالى لابد من ضرورة ربط لجان حماية الطفل بخط النجدة "16000"، حيث إن محافظة القاهرة من أكثر المحافظات التى تتعامل بشكل فورى مع البلاغات على هذا الرقم وتستجيب لها .

وأضافت عزة العشماوى، خلال اجتماع محافظ القاهرة الدكتور جلال السعيد بلجنة حماية الطفل بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان المحافظة بعابدين، للاتفاق على الإجراءات التنفيذية والاحتياجات لبدء عمل اللجان، والتنسيق مع الإدارة العامة لنجدة الطفل (16000) بمقر المحافظة، أن قانون الطفل المعدل لسنة 2008 يحتاج إلى بعض التشريعات وتغييرات بلائحته التنفيذية حتى يستطيع حماية الطفل من المخاطر التى يتعرض لها، وذلك فى إطار تفعيل لجان حماية الطفل بالمحافظات، نظرا لتفاقم حالات العنف والاستغلال والإهمال التى يتعرض لها الطفل المصرى .
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