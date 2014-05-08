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البابا تواضروس يوجه ثلاث رسائل للأقباط عن السعادة

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البابا تواضروس يوجه ثلاث رسائل للأقباط عن السعادة البابا تواضروس يوجه ثلاث رسائل للأقباط عن السعادة

بدأ البابا تواضروس الثانى، فى توجيه رسائل قصيرة للأقباط يتم بثها عبر الموقع الإلكترونى الجديد الذى دشنته الكنيسة للمركز الإعلامى القبطى، حيث خصص الموقع قسمين فرعيين تحت عنوانى: "رسالة من أقوال البابا".

وبث البابا تواضروس ثلاث رسائل عن السعادة، وهم: "إذا أردت أن تحيا السعادة فعليك أن تقدم باستمرار فلا يهم الله مقدار ما تقدمه ولا يهم الله حجمه ولكن يهم الله هو المحبة فى هذا العطاء".

والرسالة الثانية: "سعادة الإنسان فى شخص المسيح وليست فى مجرد السلوكيات الأخلاقية فى حياته"، والرسالة الثالثة: "لا يمكن للإنسان أن يحصل على السعادة بأى صورة من الصور إلا إذا بدأ من نقطة سماوية أى بدأ من عند الله".

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