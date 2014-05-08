وزير اﻷوقاف: سنواصل القضاء بكل حسم على بقايا الفساد والمفسدين

أكّد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة عقب عودته من المشاركة فى مؤتمر الحضارات فى خدمة الإنسانية بالبحرين أنه سيواصل القضاء بكل حسم على بقايا الفساد، وما أسماهم بالمفسدين فى الوزارة أو بهيئة الأوقاف المصرية، وأنه لن يتردد فى اتخاذ الإجراءات الحاسمة الرادعة لكل من تسول له نفسه مد يده إلى الحرام، أو من يقصر فى أداء واجباته الوظيفية، أو يسهل الاستيلاء على المال العام.

وحذر الوزير فى بيان له من النصب باسم الأوقاف أو العاملين بديوان عام الوزارة أو المديريات ممن يوهمون بعض المواطنين بقدرتهم على تعيينهم بالأوقاف أو أى من الجهات التابعة لها، قالت الوزارة إنه لا مجال لأى تعيينات بالوزارة إلا من خلال المسابقات العامة .

وفى سبيل تأكيد هذه المعانى اتخذت الوزارة والهيئة عددًا من القرارات فى هذا الشأن، منها، إيقاف مدير الملكية العقارية بمنطقة هيئة الأوقاف بالفيوم عن العمل، وإنهاء عمل الشيخ أحمد فايز أحمد سيف من التفتيش العام بالوزارة وإحالته للنيابة .