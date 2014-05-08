وزارة الكهرباء تقدم اعتذارا للمواطنين عن استمرار انقطاع التيار

قال الدكتور محمد اليمانى، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن قطاع الكهرباء بالوزارة يعمل على مدار الساعة لحل مشاكل أزمة الكهرباء، مقدمًا اعتذارًا للمواطنين عن استمرار انقطاع التيار الكهربى خلال الأيام الماضية.

وأشار خلال مداخلة هاتفية فى برنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة، ويقدمه الإعلامى عمرو عبد الحميد، إلى أن وزارة الكهرباء تقوم بالتنسيق الكامل مع وزارة البترول، لتوريد كميات كبيرة من الوقود لتتمكن "الكهرباء" من توليد الطاقة من خلال محطات التوليد، مشيرًا إلى أن الثلاث السنوات الماضية أثرت بشكل كبير على عمل محطات توليد الطاقة.

> وأوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن تحسن الكهرباء يرتبط بانخفاض درجات الحرارة، مناشدًا المواطنين بترشيد استهلاك الكهرباء بالمنازل ومناطق العمل.