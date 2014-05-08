وزير السياحة يعود للقاهرة قادمًا من دبى

عاد إلى القاهرة هشام زعزوع وزير السياحة والوفد المرافق له، مساء اليوم الخميس، قادمًا من دبى بعد المشاركة فى أعمال الملتقى السياحى العربى الذى اختتم أعماله بدولة الإمارات العربية المتحدة بمشاركة 2700 جهة عارضة 68 جناحًا وطنيًا ومشاركة قوية من الدول العربية.

وقد التقى زعزوع خلال مشاركته تلك بالصحفيين العرب والمصريين المتخصصين بالسياحة فى فعاليات حملة "وحشتونا" التى نظمتها الوزارة وهيئة تنشيط السياحة على هامش الملتقى بهدف جذب السياح العرب إلى مصر كما تحدث عن الحوافز التى تقدمها وزارة السياحة لجذب المزيد من السياحة العربية.

وقام وزير السياحة خلال لقاءاته بالملتقى بإظهار الصورة الحقيقية للمقاصد السياحية المصرية والتى تتمتع بأمان تام ما أدى إلى زيادة الرحلات الجوية المباشرة من هذه المقاصد فى الغردقة وشرم الشيخ وجنوب مصر إلى الدول العربية.

وشارك فى حملة "وحشتونا" التى تستمر حتى نهاية فصل الصيف 30 فندقًا بشرم الشيخ والغردقة.