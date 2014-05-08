إصابة ملازم و4 مجندين قوات مسلحة في حادث انقلاب سيارة بأسيوط‎

اصيب 5 أفراد من القوات المسلحة ،إثر انقلاب سيارة تابعة للقوات المسلحة بمنقباد بمحافظة أسيوط .

تلقي اللواء طارق نصر مساعد وزير الداخلية مدير امن اسيوط اخطارا من اللواء حسن سيف مدير مباحث المديرية يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة قوات مسلحة بمنقباد .

والمصابون هم الملازم اول احمد كمال محمد 27 سنة المنيا ، و بخيت مدكور فرج الله 23 سنة سوهاج مجند حربية ،وعلاء ابراهيم محمد محمد 23 سنة سوهاج مجند حربية، حسين حسونه عطالله 23 سنة سوهاج مجند حربية، احمد فتحي عكاشة 23 سنة سوهاج مجند حربية، تم نقل المصابين لمستشفي منقباد العسكري وتحرير محضر بالواقعة .