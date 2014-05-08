حزب المؤتمر ينظم فعاليات لدعم السيسي في السيدة زينب والصف

ينظم حزب المؤتمر غدا الجمعة، عددًا من المؤتمرات الجماهيرية والشعبية الحاشدة فى عدد من المناطق بالقاهرة والجيزة لدعم المشير عبد الفتاح السيسي ضمن حملة “معنا نبنى.. وتحيا مصر” والتى أطلقها الحزب لدعم وتأييد المشير.

وقال اللواء أمين راضى الأمين العام ونائب رئيس حزب المؤتمر فى بيان له اليوم، إن الحزب سيعقد مؤتمرًا حاشدًا فى الساعة السابعة مساء بنزلة الشوبك بالصف ،بمحافظة الجيزة ،ويشارك فيه ، الدكتور صديق عفيفى ، واللواء أمين راضى الأمين العام ونائب رئيس الحزب والمهندس معتز محمود نائب رئيس الحزب والدكتور مجدى مرشد وعدد كبير من القيادات الشعبية وأعضاء الحزب بالجيزة.

وأشار إلى أن الحزب سيعقد أيضا مؤتمرًا شعبيًا بميدان السيدة زينب بمحافظة القاهرةعقب صلاة الجمعة مباشرة ويشارك فيه الدكتور محمد عبد اللطيف ،وتامر الزيادى والدكتور صلاح حسب الله،و عددا كبيرا من أعضاء الحزب والمكتب السياسي والقيادات الشعبية بالمحافظة وشباب الحزب.