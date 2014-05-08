مظهر شاهين: “لماذا لا يلوموا القرضاوي على جلوسه مع السافرات؟”

شن الإعلامي مظهر شاهين هجوم على الشيخ القرضاوى بعد نشر الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين، صورة له أثناء حضوره احتفال جامعة حمد بن خليفة بتخريج دفعة جديدة من طلابها، لتكون رد على ما أثير حول ترحيله من قطر إلى إحدى الدولة بعد أثارته للجدل خلال الفترة الماضية،قائلا أنه يمثل نموذج لسوء الخاتمة.

وقال شاهين – فى برنامجه “الطريق” الذى يذاع على فضائية التحرير- إنه لايجب أن نهتم بترحيل القرضاوى أو غيره من دولة لأخرى ،وانما المهم أن تتغير عقيدته الوطنية الفاسدة، مبادئه التى تتجه نحو العنف والدم والهجوم على الجيش والشرطة.

كما استنكر شاهين موقف الإخوان من عدم الهجوم على القرضاوى فى صورته التى يجلس فيها بجوار امرأة غير محجبة، وقال أن الموقف لو تكرر معه أو مع أحد الشيوخ لكان الإخوان اقاموا الدنيا ولم يقعدوها، مشيراً إلى أن الإخوان دائما يتعاملون مع قشور الأمور، بغض النظر عن المضمون.