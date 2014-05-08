ضبط راكبة أفريقية حاولت تهريب 13 كيلو مشغولات فضية

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، الخميس، 13 كيلو من المشغولات الفضية والأحجار الكريمة مع راكبة أفريقية قادمة من دبي أخفتها داخل حقائبها لتضليل رجال الجمارك والعبور بها وبيعها داخل مصر.

وأمر أحمد حسن عبدالمجيد، رئيس الإدارة المركزية لجمارك المطار بتحرير محضر بالواقعة وحجز المضبوطات بوديعة الجمارك.

وصرحت مصادر بالجمارك أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول الراكبة الأفريقية القادمة على طائرة الإمارات من دبي اشتبه مأمور الجمرك في الراكبة وبتفتيشها عثر على كمية كبيرة من المشغولات الفضية تزن 13 كيلو داخل حقيبة اليد التي تحملها وبين طيات ملابسها في حقائب سفرها بالإضافة إلى كمية كبيرة من الأحجار الكريمة ملفوفة داخل قطعة من القماش لتضليل الجمارك.