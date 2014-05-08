أخبار عاجلة

عانى من الوحدة وهكذا أوصاه والده قبل رحيله.. 14 معلومة عن هيثم أحمد زكي -
أدوار «أمينة رزق» كانت شرطًا لالتحاقها بالتمثيل.. 13 معلومة عن عواطف حلمي -
درس «الرسم» وعمل «صبي مكوجي» لمساعدة أسرته.. ما لا تعرفه عن علي الحجار -
جبل طارق.. أولى مشاكل أوروبا بعد "بركسيت" -
هيئات مقدسية تدعو للتصدي لدعوات متطرفة لاقتحام الأقصى في "عيد الفصح" -
حكاية الطفل سيد.. المتهم "قتله وغسّله ودفنه في مقبرة" بسبب "كلمة" -(صور) -
روما يبحث عن بطاقة العبور لنهائي كأس إيطاليا أمام لاتسيو -
فيدرير لا يسعى إلى صدارة التصنيف العالمي.. ولكنها ستأتي إليه -
بايرن يواجه هوفنهايم في البوندسليجا -
أتلتيكو مدريد يصطدم بريال سوسيداد في الليجا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

ضبط راكبة أفريقية حاولت تهريب 13 كيلو مشغولات فضية

  • مصر
  • 18
Google+ Print

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، الخميس، 13 كيلو من المشغولات الفضية والأحجار الكريمة مع راكبة أفريقية قادمة من دبي أخفتها داخل حقائبها لتضليل رجال الجمارك والعبور بها وبيعها داخل .

وأمر أحمد حسن عبدالمجيد، رئيس الإدارة المركزية لجمارك المطار بتحرير محضر بالواقعة وحجز المضبوطات بوديعة الجمارك.

وصرحت مصادر بالجمارك أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول الراكبة الأفريقية القادمة على طائرة الإمارات من دبي اشتبه مأمور الجمرك في الراكبة وبتفتيشها عثر على كمية كبيرة من المشغولات الفضية تزن 13 كيلو داخل حقيبة اليد التي تحملها وبين طيات ملابسها في حقائب سفرها بالإضافة إلى كمية كبيرة من الأحجار الكريمة ملفوفة داخل قطعة من القماش لتضليل الجمارك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تعيين هاني محمود رئيسا لمجلس إدارة فودافون مصر

تعيين هاني محمود رئيسا لمجلس إدارة فودافون مصر

التنمية المحلية تحسم الخلاف بين الدقهلية ودمياط حول مصرف «السرو»

التنمية المحلية تحسم الخلاف بين الدقهلية ودمياط حول مصرف «السرو»

الجبلاية تدرس إلغاء منتخب مصر مواليد 2002

الجبلاية تدرس إلغاء منتخب مصر مواليد 2002

مصرع سيدة في انهيار منزل بالشرقية

مصرع سيدة في انهيار منزل بالشرقية