بدرو: أمامنا فرصة لا تعوض للفوز بالليجا

(إفي): أكد بدرو رودريجز مهاجم برشلونة أن فريقه أتيحت له "فرصة ثانية" للتتويج بلقب الدوري الإسباني، ولا يمكن التفريط بها.

وتعادل المنافس ريال مدريد بشكل مفاجيء مع بلد الوليد 1-1 الليلة الماضية، عقب خسارة أتلتيكو المتصدر امام ليفانتي 0-2 ، لتنتعش آمال البرسا في خطف اللقب اعتمادا على نتائجه في آخر جولتين بعد أن ابتعد عن المنافسة بتعادله الاخير مع خيتافي 2-2.

ويحتل أتلتيكو الصدارة بـ88 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن برشلونة، وأربع نقاط عن ريال مدريد.

وأوضح بدرو خلال مؤتمر صحفي اليوم "لقد اختلف تفكيرنا الآن، لا يمكن أن نسقط في أي من المباراتين، حصلنا على جرعة كبيرة من المعنويات، الآن نفكر في الفوز على إلتشي خارج ملعبنا ثم الفوز بملعبنا على أتلتيكو، لا يمكن أن نهدر تلك الفرصة".

وشدد الإسباني الدولي على أن "حظوظ الليجا متساوية بين البرسا وأتلتيكو بنسبة 50%" رغم أن الفريق المدريدي يتفوق بثلاث نقاط.

وعن شائعات رحيله عن الفريق الكتالوني بنهاية الموسم، علّق: "تقال الكثير من الأمور السيئة عني، البقاء في برشلونة ليس في يدي، لكنني واثق من بقائي، نحن بمنأى عن الشائعات".

كما كذّب ما تردد حول توديع المدرب الأرجنتيني خيراردو تاتا مارتينو للاعبين في غرف الملابس استعدادا لمغادرة النادي.