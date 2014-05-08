ميسي يخرج عن صمته: كفاكم أكاذيب

برشلونة،(إفي): خرج الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الإسباني اليوم عن صمته، مؤكدا أن معظم ما يثار وأثير حوله في الفترة الماضية كانت مجرد "أكاذيب"، وأعرب عن آماله في فوز فريقه بالدوري الإسباني لكرة القدم، بعد ابتعاد ريال مدريد عن المنافسة.

وقال ميسي في تصريحات صحفية خلال أحد الأحداث الترويجية "خلال العام الجاري خرجت العديد من الشائعات، وكان معظمها لا يتعدى حاجز الكذبة، أنا بخير والأمور تسير بشكل جيد".

وتأتي تلك التصريحات بعد أيام من إعلان وسائل الإعلام أن برشلونة يفكر في التجديد لميسي وتمديد تعاقده مقابل 20 مليون يورو بالإضافة إلى ثلاثة ملايين حوافز، ليكون اللاعب الأعلى أجرا في العالم.

ولم يرغب اللاعب في الدخول في تفاصيل، مؤكدا أنه يفضل التركيز في الدوري الإسباني لكرة القدم، والذي زادت حظوظ فريقه في التتويج به، بعد تعادل ريال مدريد أمام بلد الوليد واحتلال "الميرنجي" المركز الثالث في جدول ترتيب البطولة.

وأصبح على برشلونة الفوز بالمبارتين المقبلتين من أجل ضمان الفوز بالدوري الإسباني، دون النظر إلى نتائج أتلتيكو مدريد المتصدر.

وحول هذا الأمر، علق "البرغوث" قائلا "لا يجب علينا إضاعة تلك الفرصة، والدوري أصبح أقرب من أي وقت مضى، ويعتمد على نتائجنا".

وأكد اللاعب أن لقب الدوري سيكون هاما للغاية للفريق الكتالوني، في موسم ودع خلاله دوري أبطال أوروبا في ربع النهائي، وسقط في نهائي كأس الملك أمام ريال مدريد.