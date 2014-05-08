ديل بوسكي ' متشكك ' قبل اعلان قائمة المونديال

مدريد، (إفي): اعترف فيسنتي ديل بوسكي مدرب منتخب إسبانيا بأن الشكوك تساوره بشأن بعض الخيارات في القائمة التي ستشارك في بطولة كأس العالم بالبرازيل.

وقال بطل آخر نسخة للمونديال مع الماتادور في تصريحات صحفية "بالتأكيد لدي شكوك، هذا أمر جيد، لكن يوجد ايضا عناصر ثابتة من المؤكد استدعائها".

ومن المتوقع أن يعلن ديل بوسكي الثلاثاء المقبل قائمة مبدأية تضم اسماء 30 لاعبا ستتقلص لاحقا الى 23 في القائمة النهائية.

ورفض ديل بوسكي التعليق على قائمة منتخب البرازيل التي أعلنها نظيره لويز فيليبي سكولاري وشهدت العديد من المفاجآت.

وتسعى إسبانيا للدفاع عن لقبها في مونديال البرازيل، حيث تلعب في المجموعة الثانية بجانب هولندا وتشيلي وأستراليا.

وفي هذا السياق علّق المدرب المخضرم "هذا ليس من شأني، المدرب يختار العناصر المقنعة بالنسبة له والتي تتماشى مع أسلوبه".

كما أبدى سعادته بالمستوى المرتفع هذا الموسم ببطولة الدوري الإسباني والصراع الثلاثي المستمر حتى الجولات الاخيرة بين أتلتيكو وريال مدريد وبرشلونة، بجانب تأهل أول اثنين الى نهائي دوري أبطال أوروبا.