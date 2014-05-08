أتليتكو مدريد يستعد لمهمة حسم الدوري بتدريبات خاصة

مدريد، (إفي): خاض أتليتكو مدريد اليوم تدريبات خاصة استعدادا لمباراة مالاجا في الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، والتي تحدد فرصه في الفوز بالبطولة بشكل كبير.

وبدأ الفريق التدريبات بالفريق الأساسي المحتمل، بجانب فريق آخر من الاحتياطيين، من أجل الوقوف على حالة اللاعبين قبل المباراتين الحاسمتين في الدوري.

وعلى صعيد آخر واصل الأوروجوائي كريستيان رودريجيز (سيبويا)، التدريبات في صالة الألعاب من أجل التعافي من إصابة في الفخذ الأيمن.

ويحتل أتليتكو مدريد صدارة الدوري الإسباني برصيد 88 نقطة، ويكفيه التعادل في مباراتيه القادمتين من أجل حسم اللقب.