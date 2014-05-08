اليوم السابع يوضح حقيقة تداول خبر مفبرك لتشويه الموقع والصحفيين

تداول بعض زوار صفحات مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك صورة مزيفة لخبر بنفس التصميم الخاص بصفحات موقع اليوم السابع، وذلك لنشر أخبار خاطئة وملفقة تهدف إلى السخرية من الموقع وتوجيه الاتهامات بصورة مغرضة لتشويه الصحفيين العاملين بالموقع والجريدة.

وانتشر على موقع فيس بوك خبرا مفبركا بنفس تصميم اليوم السابع حمل عنوان "قوات الأمن تلقى القبض على أحد العناصر الإرهابية اعتاد تفجير نفسه بكفر الشيخ"، وحمل تاريخ الأربعاء، 9 أبريل الساعة 2014 - 13:39 " وأسفلها " كفر الشيخ – محمد سليمان، فى حين أن أصل الخبر والذى تم تحريفه وفبركته "القبض على 4من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية بكفر الشيخ" بتاريخ 9أبريل 2014م" الأربعاء، 9 أبريل الساعة 2014 - 13:39 " .

كما تضمنت الصورة المفبركة تغيير محتوى الخبر الأصلى والتى كان نصها كالتالى "إلقاء القبض على 4 من جماعة الإخوان الإرهابية بكفر الشيخ"، و"ألقت قوات أمن كفر الشيخ القبض على 4 من العناصر الإرهابية ..............."لآخر الخبر، بينما جاء نص الخبر المحرف ألقت قوات الأمن القبض على أحد العناصر الإرهابية اعتاد تفجير نفسه أكثر من مرة بكفر الشيخ وصرح مصدر مسئول بوزارة الداخلية وفقا للتحقيقات مع المتهم أنه تم إلقاء القبض عليه وكان يحمل بعض ...." .

وتناشد اليوم السابع قراءها فى حالة مشاهدة مثل تلك الأخبار المفبركة بالعودة إلى موقع اليوم السابع ومشاهدة أصل الخبر للتأكد من ذلك، وللتعاون مع إدارة الموقع فى وقف حملات التشويه التى يقوم بها عدد من المغرضين.

وتشكر اليوم السابع قراءها الذين تعانوا مع العاملين فى الجريدة لكشف تلك الحملة المغرضة وذلك بعد المطالبات بضرورة توضيح الأمر .

الخبر المفبرك

الخبر الأصلى



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