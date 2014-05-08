محافظ الجيزة: 50 مليون جنيه لتطوير منطقة دهشور ورصف طرق مناطق أثرية

أكد الدكتور على عبد الرحمن، محافظ الجيزة، أن اكتشاف مقبرة رئيس سجلات الجيش المصرى بنهاية عصر الرعامسة "الأسرة 20" من الدولة الفرعونية الحديثة، يعد إضافة جديدة للآثار العديدة التى تحويها الجيزة والمعالم السياحية والأثرية.

وكشف عبد الرحمن عن تخصيص 50 مليون جنيه لتطوير منطقة دهشور بعد وضعها على قائمة التراث العالمى لتدعيم البنية الأساسية، ونقل المخلفات والقمامة والنظافة، ورفع كفاءة الطرق والإنارة وإقامة منشآت لتسويق المنتجات التى تشتهر بها.

وأشار عبد الرحمن إلى أن المحافظة تقوم بتطوير ورصف الطرق المؤدية إلى المناطق الأثرية والسياحية، منها البر الشرقى لترعة المريوطية.

وجاء ذلك خلال افتتاح الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار، والدكتور وائل الدجوى وزير التعليم العالى، والدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة، والدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، اليوم الخميس، اكتشاف مقبرة رئيس سجلات الجيش المصرى بنهاية عصر الرعامسة "الأسرة 20" من الدولة الفرعونية الحديثة.

وأوضحت الدكتورة علا العجيزى، عميدة كلية الآثار الأسبق، رئيس البعثة، أن الاكتشاف الذى حققته بعثة حفائر الآثار بجامعة القاهرة يقع جنوب الطريق الصاعد لهرم الملك أوناس بمنطقة سقارة، لافتة إلى أن المقبرة شيدت ملتصقة بالجدار الشمالى لمدخل مقبرة قائد الجيش "بتاح مس"، والتى اكتشفت عام 2010، وتعود لنفس عصر المقبرة المكتشفة.

وأضافت الدكتورة علا العجيزى أن المقبرة يتجه محورها من الشرق إلى الغرب ويبلغ طولها 12 مترا وعرضها 6 مترا، وتحتوى على عناصر معمارية من الحجر الجيرى وفناء مفتوح وأعمدة.