فريق النادى المصرى يواصل تدريباته بمعسكره بالعين السخنة

أدى الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عصر اليوم أولى تدريباته بمعسكره المغلق الذي بدأ اليوم بعد العودة من الراحة السلبية التى حصل عليها الفريق لمدة يومين عقب مباراة بتروجيت التى أقيمت الإثنين الماضي وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق وذلك على ملعب احدي القري السياحية بالعين السخنة , واستعداداً لمباراته الهامة والمرتقبة أمام القناة التى تقام يوم الثلاثاء المقبل على ملعب عجرود ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الممتاز لكرة القدم .

و وفقا لما نشره الموقع الرسنى للمصرى شارك في المران 21 لاعباً بينما منح الجهاز الفنى للفريق بقيادة الكابتن أنور سلامة راحة اضافية ليوم واحد لكل من محمد عاشور الأدهم – الغائب عن المباراة القادمة لحصوله على الإنذار الثالث خلال مباراة بتروجيت الأخيرة- وكابتن الفريق كريم ذكري تجنباً لإصابته بالإرهاق خاصة وأن ذكري بالإضافة إلى محمود شاكر عبد الفتاح هما اللاعبان الوحيدان اللذان شاركا في كامل مباريات المصري منذ انطلاق الموسم وحتى الآن.

وقد جاء المران خفيفاً وحاول الجهاز الفنى للفريق عدم رفع الحمل التدريبي لللاعبين وخاصةً الذين شاركوا في مباراة بتروجيت الأخيرة وخاض حراس المرمى مراناً شاقاً تحت اشراف مدربهم الكابتن احمد جودة.

من جهة أخري تعرضت عدد من القرى السياحية بمنطقة العين السخنة التى يقيم بها الفريق معسكره المغلق لخسائر عديدة بسبب السيول التى تتعرضت المنطقة حالياً ولكن وبفضل الله لم تتعرض القرية التى يقيم بها المصري معسكره المغلق لأية خسائر تؤثر على استعدادات الفريق لمباراة القناة.