النجوم يختارون التوكسيدو ودافيد بيكهام الأكثر أناقة!

بقدر ما تألّقت النجمات في حفل الـ Met Ball بأجمل الفساتين وأروع التصاميم، تألق النجوم بأزيائهم اللافتة أيضاً. وقد جاروا النساء في أناقتهنّ، وبدت إطلالاتهم جميلة ومميّزة، إذ اختاروا بدلات من أهمّ وأكبر دور الأزياء العالمية.

وكان المطلوب من الرجال في حفل الـ Met Gala الالتزام بوضع ربطات العنق البيضاء. لذلك، رأينا معظمهم يختارونها مع البدلات السوداء، أو بالعكس، حيث اختاروا جاكيتات باللون الأبيض مع ربطات عنق سوداء. وفي كلتا الحالتين، بدا الرجال أنيقين جداً، وكان حضورهم هو الطاغي. وغلبت على بدلاتهم قَصّة التوكسيدو التي وقّتعها كبريات دور الأزياء العالمية، أمثال Calvin Klein، Ralph Lauren، Tom Ford، وBurberry. واللافت في الحفل أنّ كثيراً من النجوم الرجال، خصوصاً الذين حضروا بصحبة زوجاتهم، قد اختاروا البدلة من نفس الدور التي قامت بتصميم فساتين زوجاتهم، حيث اختار JayZ بدلة من دار Givenchy مثلما فعلت Beyonce، كما أن النجم الوسيم Ryan Reynolds وزوجته الجميلة Blake Lively قد اختارا دار Gucci، فيما كانت دار Lanvin من نصيب Kanye West وKim Kardashian.

بعض أولئك فضّل الإطلالات الكلاسيكيّة، مثل: Sean Penn، وRyan Reynolds، وبعضهم اختار التوكسيدو، مثل Bradley Cooper و Tom Ford، فيما فضّل آخرون الجاكيت الأبيض، مثل JayZ، David Beckham، و Hugh Jackman. أمّا Johnny Depp فكان كعادته ذا خيارات غريبة، وغير متوقعة، حين اختار بدلة بتصميم مبتكر، من Ralph Lauren Black Label، وحمل معها عكّازة، وانتعل حذاءً باللونين الأسود والأبيض.

الجميع بدا قمّة في الأناقة، غير أنّ النّجم الشهير David Beckham والممثل الوسيم Ryan Reynolds تشاركا في حمل لقب الأكثر أناقة بين الرجال. فما رأيك أنت؟