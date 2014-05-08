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Dior تطلق مجموعة Cruise 2015

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Dior تطلق مجموعة Cruise 2015 Dior تطلق مجموعة Cruise 2015

الخميس 08-05-2014 14:31

أطلقت دار Dior مجموعة Cruise 2015  أمس في مدينة نيويورك، بحضور عدد من الفنانات العالميات أمثال "ريهانا" Rihanna، "ماريون كوتيارد" Marion Cotillard، "أوليفيا باليرمو" Olivia Palermo وغيرهن. وقد قام Raf Simons بتصميم 66 قطعة مستوحاة من الفن الحديث والأناقة الفرنسية والعملية الأميركي. ضمت المجموعة عدداً من الفساتين، التيورات، المعاطف، والتنانير. أما الألوان فتنوعت بين التدرجات الحيادية كالأسود والرمادي والأبيض، والألوان القوية كالأصفر، الأحمر والبرتقالي، بالاضافة إلى طبعات الورود والأقمشة المُقلمة. الأحذية مبتكرة زيّنت بربطات على الكاحل أو أحذية صيفية مسطحة مع كعوب رياضية. وكان هناك مجموعة مميّزة من الإكسسوار ضمت المجوهرات، الحقائب، والنظارات الشمسية.
تابعوا مزيداً من التفاصيل عن مجموعة Dior Cruise 2015 قريباً على "سيدتي نت"

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