رودى جارسيا يجدد تعاقده مع روما

أ ش أ - أفادت تقارير صحفية ايطالية بأن رودى جارسيا المدير الفنى لروما اقترب بالفعل من تجديد تعاقده مع النادى حيث يقضى العقد الجديد باستمراره مع نادى ذئاب العاصمة حتى عام 2017.

وكان المدرب الفرنسى قد استطاع ان يحقق طفرة كبيرة فى مستوى روما خلال الموسم الحالى منذ تولى تدريبه قادما من نادى ليل الصيف الماضى حيث قاده الى احتلال المركز الثانى فى الدورى الايطالى مما ضمن له المشاركة فى بطولة دورى الابطال الموسم المقبل.

وذكرت التقارير الصحفية ان جيمس بالوتا رئيس نادى روما كان حريصا على التحرك بشكل سريع فى هذا الصدد كى يقطع الطريق على بعض الاندية الاوروبية الكبيرة مثل برشلونة وباريس سان جيرمان والتى ترددت انباء عن انها قد تسعى من اجل التعاقد مع جارسيا الصيف القادم ومن ثم فإنه عرض عليه بالفعل تجديد عقده مع النادى حتى 2017 مع زيادة فى اجره الذى سيصل بمقتضى العقد الجديد الى 5ر2 مليون يورو سنويا .